Misión Artemis II de la NASA, hoy en directo: última hora de Orión, los astronautas y primera fotografía de la cara oculta de la Luna

La humanidad vuelve a la Luna. Y esta vez, con intención de quedarse. Tras décadas de trabajo, muchos problemas técnicos y un sinfín de contratiempos, la NASA lanza su gran apuesta para (re)conquistar la Luna. Se trata de la misión Artemis II, el primer vuelo lunar tripulado en 54 años y el primero que cuenta con una mujer y un afroamericano entre sus protagonistas. Esta iniciativa, de 10 días de duración, tiene previsto realizar un recorrido completo entre la Tierra y la Luna y, aunque no tiene previsto aterrizar en ella, se enfrenta al reto de poner a prueba todas las tecnologías que algún día servirán para desplegar una base permanente en el suelo lunar. El suyo, afirman, será un vuelo histórico.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo para seguir la última hora de la misión Artemis II, los anuncios de la NASA y las historias de los cuatro astronautas que protagonizan este histórico y colosal proyecto.

Orión se prepara para entrar en la esfera de influencia de la Luna Orión entra en el dominio gravitatorio lunar este lunes por la mañana. En concreto está previsto que la nave de la misión Artemis II llegue a la esfera de influencia del satélite a las 6:41 horas de la mañana (horario peninsular), dejando atrás la fuerza gravitacional de la Tierra pasando a la de la Luna. La NASA ha insistido que, de momento, todo evoluciona según lo previsto y que el cohete de la fase inicial de la misión ha superado todas las expectativas.

La NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II La NASA publicó este domingo una fotografía de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, que se encuentra a un día de llegar a su objetivo para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo. En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial. Lea aquí la noticia completa. NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II / NASA

Si en los sesenta ya teníamos tecnología para ir a la Luna, ¿por qué hemos tardado tanto en volver? En los años sesenta, en los albores de la carrera espacial, Estados Unidos logró llevar al ser humano a la Luna en menos de una década, con ordenadores menos potentes que cualquier móvil actual y con un equipo de científicos haciendo cálculos a mano. Por eso mismo, ante el arranque del programa Artemis, son muchos los que se preguntan cómo puede ser que ahora, con una tecnología infinitamente más avanzada, ese mismo objetivo se está demorando tanto y, según los expertos, se perfila como tan complicado. ¿Si ya teníamos la tecnología para ir a la Luna por qué ahora está costando tanto volver? ¿Acaso hemos perdido las herramientas para llegar al suelo lunar? Según explica el ingeniero aeroespacial Miquel Sureda, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la respuesta combina factores técnicos, económicos y políticos que muestran hasta qué punto esta segunda carrera espacial arranca con reglas del juego profundamente distintas. Lea aquí la noticia completa.

Así es la tripulación de Artemis II El segundo vuelo del programa Artemis está protagonizado por cuatro astronautas veteranos y, por primera vez en la historia de la exploración lunar, cuenta con una mujer y con una persona afroamericana. La tripulación de este proyecto fue escogida a principios del año 2023, en pleno Gobierno de Joe Biden, y por entonces se habló mucho de la importancia de lanzar una misión de este alcance con una tripulación "inclusiva y diversa". Lea aquí toda la información al detalle.

Puedes seguir en este directo cómo está la tripulación de la nave Video de YouTube sobre el tema.

Los astronautas de Artemis II duermen "de maravilla" a pesar del reducido espacio de Orión Los cuatro astronautas de la misión Artemis II han logrado dormir "de maravilla" a pesar de que la cápsula Orión que los lleva en su viaje histórico apenas tiene cinco metros de diámetro y ha obligado a dormir a algunos como lo hacen los murciélagos. La tripulación compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen hablaron este sábado con la prensa sobre sus rutinas diarias y sus momentos de descanso. "Realmente nos encanta dormir aquí arriba; ha sido un día tan largo que creo que nuestros cuerpos están listos para dormir pase lo que pase", dijo a NBC Koch. "La mayoría de nosotros ha estado durmiendo de maravilla", añadió. El pequeño espacio de la capsula Orión en la que viajan los astronautas ha llamado la atención del público y de la prensa sobre cómo duerme la tripulación y si logran descansar.

Publican la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II La NASA publicó este domingo una fotografía de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, que se encuentra a un día de llegar a su objetivo para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo. En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial. La cuenca Oriental será un objeto de estudio continuo para la tripulación -compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen-, que espera llegar este lunes a un punto estratégico de observación de la cara oculta de la Luna, tras recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros.

La tripulación de la misión Artemis II se encuentra bien y con excelente estado de ánimo cuando se cumplen dos días de haber partido al espacio rumbo a la órbita de la Luna, un objetivo que no se logra desde hace más de medio siglo. El comandante de la misión, Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch "están realmente entusiasmados con la oportunidad de estar allí", dijo durante la conferencia de prensa Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA. Destacó que la tripulación tiene un "gran espíritu" y que en la cápsula Orión están sucediendo "muchas cosas divertidas" en medio una gran cantidad de arduo trabajo. Este viernes marca el tercer día de misión desde el despegue. La nave Orión abandonó ayer jueves la órbita terrestre y comenzó su recorrido hacia la Luna para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural desde que los astronautas del Apolo 17 lo lograran en 1972.

Guillermo González, ingeniero español en la misión Artemis a la Luna: "Europa proporcionará oxígeno y agua a los astronautas" El ingeniero español Guillermo González, de la Agencia Espacial Europea, ha sido uno de los encargados de desarrollar una de las partes más importantes de la nave espacial Orión con la que cuatro astronautas viajarán hacia la Luna. En una entrevista con EL PERIÓDICO, el jefe de producción de los Módulos de Servicio Europeos a bordo de la misión Artemis explica que este proyecto podría ser clave para la industria espacial europea. "Cada nave Orion que vuela una misión Artemis usa un modulo de servicio europeo que se quema en la reentrada en la tierra, de tal manera que con este programa tenemos que poner en marcha una cadena de producción indispensable para futuras misiones a la Luna", explica. Lea aquí la noticia completa.