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Misión histórica

Misión Artemis II de la NASA, hoy en directo: última hora de Orión, los astronautas y primera fotografía de la cara oculta de la Luna

Artemis II: así es la primera misión tripulada que viaja a la Luna en 54 años (aunque sin pisarla)

Despegue de la misión Artemis 2

Despegue de la misión Artemis 2

EFE

Valentina Raffio

Valentina Raffio

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La humanidad vuelve a la Luna. Y esta vez, con intención de quedarse. Tras décadas de trabajo, muchos problemas técnicos y un sinfín de contratiempos, la NASA lanza su gran apuesta para (re)conquistar la Luna. Se trata de la misión Artemis II, el primer vuelo lunar tripulado en 54 años y el primero que cuenta con una mujer y un afroamericano entre sus protagonistas. Esta iniciativa, de 10 días de duración, tiene previsto realizar un recorrido completo entre la Tierra y la Luna y, aunque no tiene previsto aterrizar en ella, se enfrenta al reto de poner a prueba todas las tecnologías que algún día servirán para desplegar una base permanente en el suelo lunar. El suyo, afirman, será un vuelo histórico.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo para seguir la última hora de la misión Artemis II, los anuncios de la NASA y las historias de los cuatro astronautas que protagonizan este histórico y colosal proyecto.

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