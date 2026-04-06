Un hombre crítico y un menor leve tras un accidente entre una moto y un autobús en Rubí

Un hombre ha resultado herido en estado crítico y un menor ha sufrido heridas leves tras un accidente de tráfico ocurrido este lunes en el carrer Collbató de Rubí (Vallès Occidental), en el que se han visto implicados una motocicleta y un autobús.

Las dos víctimas, que viajaban en la motocicleta, han sido trasladadas al Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Según han informado los servicios de emergencias, el siniestro ha movilizado tres ambulancias, un helicóptero medicalizado, que ha evacuado al adulto, y un equipo conjunto de Bombers y Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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Sin heridos

El autobús circulaba con pasajeros, pero ninguno de ellos, ni tampoco el conductor, ha resultado herido.