Acaba la rave de Les Gavarres: los Mossos la dan por desmantelada y denuncian a 17 vehículos y tres conductores

Los Mossos d’Esquadra dan por acabada y desmantelada la fiesta rave que desde el sábado se celebraba en una finca del macizo de Les Gavarres, en el término municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. El encuentro ilegal, anunciado a través de Telegram, llegó a reunir a un centenar de personas y hasta 80 vehículos en una zona forestal junto al Mas Alenyà.

El dispositivo policial se ha mantenido activo desde que se detectó la rave y hasta este lunes, cuando se ha dado por finalizada con su desmantelamiento. En concreto, los Mossos han situado dos patrullas en los dos principales accesos a la zona, uno en la carretera de Romanyà de la Selva y el otro en la carretera de la Ganga (GI-660), para evitar la entrada de más asistentes y controlar la salida de los vehículos.

La mayoría de los participantes empezaron a marcharse a partir de las cinco de la tarde del domingo —aunque habían pactado hacerlo a las tres—, coincidiendo con el desmontaje de los diferentes elementos que se habían instalado en la finca, como los altavoces, la barra y el resto de estructuras de la fiesta. Aun así, este lunes por la mañana todavía quedaban en el entorno entre diez y catorce vehículos, la mayoría furgonetas, que habían pasado la noche en la finca y que han ido abandonando el lugar a primera hora.

A medida que los vehículos han ido saliendo de la zona, los agentes los han ido deteniendo en los controles. Hasta las 9 de la mañana, los agentes de los Mossos de Tráfico habían denunciado a 17 vehículos por estacionar mal en la carretera GI-660. Además, también se ha denunciado a tres conductores: uno por un positivo penal en alcoholemia y dos más por haber dado positivo en la prueba de drogas, según la información facilitada por los Mossos.

Actas a los organizadores

En paralelo, los Mossos también han levantado diversas actas a personas que abandonaban la finca con material y equipos de sonido, al considerarlas presuntas organizadoras de la fiesta. La finca donde se ha celebrado la rave de Les Gavarres, según ha trascendido, había acogido encuentros similares en otros años, pero los nuevos propietarios denunciaron esta edición por invasión del terreno y por los daños causados en una valla del perímetro.

Con la salida de los últimos vehículos, la policía da por cerrada una fiesta ilegal que se ha alargado durante más de 24 horas en pleno espacio forestal del Baix Empordà.

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La rave ya se había celebrado otros años en esta misma finca. En esta ocasión, sin embargo, la nueva propiedad denunció la fiesta ilegal por los daños causados en una valla del perímetro y la entrada en su terreno.