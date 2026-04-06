Tener 85 años y una "analítica perfecta": "Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra"

Hace aproximadamente tres meses que Celestino Menéndez García, "Tino", sembró las fabas de mayo en su huerta de Castañeo, en Grado (Asturias). "Y ahora empiezan a dar todas, mira qué guapas están. Dentro de quince días o un mes ya empiezo a tener alguna. La faba de mayo y el arvejo para hacer una menestra es lo más rico que hay", señala mientras muestra las plantas este agricultor que lleva lo que le da la tierra al mercado moscón de los domingos.

Lleva toda su vida cultivando y poniendo en su propia mesa lo que va cosechando según la temporada. Sabe que come sano y seguramente por ello tiene 85 años que nadie le echaría. "Una faba de mayo, un arvejo y unas patatinas, y luego un poco de carne por el medio, y es la mejor menestra que pueda comer nadie. Yo como potaje todos los días. Un día garbanzos, otro lentejas, otro día las fabas de mayo, con un poco de gocho, no mucho, porque soy muy metódico", relata, mientras comenta que acaba de recibir los resultados de una analítica y que le han dicho está "perfecta completamente".

Se cuida comiendo de su huerta y también con la actividad física que supone trabajarla a diario. Para cultivar las fabas de mayo da algunos consejos fruto de su experiencia en la tierra, desde chaval, cuando también empezó a ir con su familia a vender a la plaza de Grado, donde acude desde hace nada menos que 70 años, siendo el más veterano de la cita comercial dominical.

Tiernas o grandes

"Las fabas de mayo yo las siembro en dos hileras, porque es bueno que les entre el aire, el sol, que no estén muy amontonadas. Pasa también con las zanahorias, que si las pones muy juntas se comen unas a las otras. A la faba si no le entra el sol, que es primordial, a la mitad de la rama, al estar muy amontonada, le cae la flor. Pero si las semas así en dos hileras alrededor de la tierra, pues luego dan el doble", indica Tino.

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Se van quitando de la planta cuando ya están "grandinas", aunque también hay gente que la come cuando la vaina está todavía muy tierna. "Se puede quitar, aunque todavía no tenga apenas faba adentro, para hacer una menestra", explica Tino mientras sigue mostrando una huerta en la que hay casi de todo y todo se cultiva con los modos de antaño, tal y como va explicando en esta serie de seis vídeos que está publicando estos días LA NUEVA ESPAÑA de Grado, en los que habla de toda una vida dedicada a la agricultura.