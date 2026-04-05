Los trenes de la R1 de Rodalies inician y terminan su recorrido en L’Hospitalet por una incidencia

La línea R1 de Rodalies registra retrasos este domingo desde la mañana a causa de una incidencia en la infraestructura entre l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y la estación de Sants de Barcelona.

Según ha informado Rodalies a través de sus canales oficiales, los trenes de la R1 inician y finalizan su recorrido en la estación de L'Hospitalet.

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Por otra parte, en la línea R8, a causa de una incidencia derivada de causas operativas, este domingo entre las 11 y 16 horas el servicio alternativo por carretera en el tramo entre Martorell Central y Rubí Can Vallhonrat (Barcelona) se amplía hasta Mollet San Fost, desde donde los viajeros disponen de la R2 para realizar el tramo entre Mollet y Granollers Centre (Barcelona).