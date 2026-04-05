Transporte público
Los trenes de la R1 de Rodalies inician y terminan su recorrido en L’Hospitalet por una incidencia
La estación de autobuses de Fabra i Puig iniciará sus obras de reforma en junio
DIRECTO | Tráfico en Semana Santa 2026, hoy: Última hora de la operación retorno y atascos
La línea R1 de Rodalies registra retrasos este domingo desde la mañana a causa de una incidencia en la infraestructura entre l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y la estación de Sants de Barcelona.
Según ha informado Rodalies a través de sus canales oficiales, los trenes de la R1 inician y finalizan su recorrido en la estación de L'Hospitalet.
Por otra parte, en la línea R8, a causa de una incidencia derivada de causas operativas, este domingo entre las 11 y 16 horas el servicio alternativo por carretera en el tramo entre Martorell Central y Rubí Can Vallhonrat (Barcelona) se amplía hasta Mollet San Fost, desde donde los viajeros disponen de la R2 para realizar el tramo entre Mollet y Granollers Centre (Barcelona).
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
- Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos