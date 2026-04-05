Sílvia Caballol, escritora y psicóloga: "Hay alternativas al 'fast life': apostar por una vida más pausada, sencilla y serena"

A muchas personas de las generaciones jóvenes, este concepto les resulta familiar. La modernidad, la globalización y el impacto de la tecnología han configurado una manera de vivir marcada por la prisa. Empezamos con el 'fast food' y ahora ya pasamos por el 'fast life'. El consumo de televisión y de información a la carta, las redes sociales y una fuerte presión social empujan especialmente a las generaciones más jóvenes hacia ritmos de vida vertiginosos. Todo parece diseñado para ir deprisa: acumular experiencias, vivir intensamente, encadenar estímulos, alcanzar objetivos de manera inmediata y evitar como sea el aburrimiento.

Este estilo de vida supone no parar nunca, hacer más y más cosas y no quedarse atrás en las constantes novedades. Compararse con los demás, competir, destacar y diferenciarse se convierte casi en una obligación. Vivimos instalados en el "lo quiero ahora y lo tengo ahora", en una cultura de la impaciencia y del consumo compulsivo de contenidos. Devoramos series, vídeos, podcasts e información a una velocidad acelerada, a menudo incrementando el ritmo de reproducción hasta 1,5 o 2. La multitarea es ya la norma: mirar una pantalla mientras se consulta otra, escuchar música mientras se come o revisar el móvil en cualquier momento del día.

A primera vista, el 'fast life' puede parecer sinónimo de plenitud y felicidad, pero a menudo eso es una ilusión. El bienestar que ofrece es fugaz y superficial. El cerebro, sometido a estímulos constantes e intensos, se acostumbra rápidamente y necesita dosis cada vez más altas para obtener la misma sensación de satisfacción. Así, se crea una dependencia de los picos de dopamina, una orientación permanente hacia el siguiente estímulo, hacia el futuro inmediato, sin espacio para el presente.

Las consecuencias de este ritmo acelerado de vida son importantes. Por un lado, la hiperactivación del sistema emocional puede acabar generando una especie de anestesia afectiva. Por otro, la velocidad y la multitarea deterioran la capacidad de atención: cuesta concentrarse, se pierden matices y disminuye la posibilidad de vivir con profundidad. La inmediatez también reduce la tolerancia a la frustración, aumentando la irritabilidad, la ansiedad y la impaciencia.

Así, pese a la sensación de vivir más y con más intensidad, a menudo se vive menos conscientemente. Falta tiempo para pensar, para sentir, para pararse y disfrutar de los pequeños detalles. No es casual, pues, que prácticas como el mindfulness hayan ganado tanta relevancia en los últimos años.

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Existen alternativas al 'fast life'. Apostar por una vida más pausada, sencilla y serena. Priorizar la calma, la conexión con uno mismo y con los demás. Vivir con una mirada más positiva, generosa y respetuosa, también con el entorno. En definitiva, recuperar un ritmo humano en un mundo que parece hecho para máquinas.