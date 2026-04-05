Vuelve el Domingo de Resurrección más polémico: una localidad de Sevilla quema un Judas con la cara de Putin y fotos de Trump y Netanyahu

Un Judas con la imagen del presidente ruso, Vladímir Putin, y con fotos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido quemado en Coripe (Sevilla), donde cada Domingo de Resurrección se “lincha” a alguien cuya acción es reprobable bajo el criterio de los vecinos.

Una tradición centenaria

Se trata de una costumbre centenaria que se mantiene con el paso de los años en el día grande de las fiestas de la localidad, que cada Semana Santa cuelga de un árbol esta figura para que sea abatida a tiros y posteriormente prendida fuego.

Su identidad se guarda celosamente en el pueblo, y solo dos personas conocen quién va a ser el Judas, ya que son las encargadas de diseñar el muñeco.

El secreto en torno al muñeco

La elaboración corre a cargo de las madres de alumnos de segundo de ESO del CEIP Iripo de la localidad, que semanas antes del Domingo de Resurrección sortean entre ellas quiénes serán las responsables de confeccionar el muñeco, algo que también se guarda en secreto.

El protocolo para iniciar su recorrido también tiene su propia tradición, ya que las madres son acompañadas por la Policía Local a abrir el centro de salud del pueblo, donde se encuentra el Judas tras haber ultimado sus detalles la noche anterior.

El recorrido hasta la quema

Los jóvenes lo llevan entonces a hombros hasta la fachada de la iglesia, donde es colgado de la higuera en la que recibirá los disparos que terminarán por prenderle fuego.

El Judas de este año mostraba a un muñeco vestido con ropa militar, que tenía prendidas en el pecho dos grandes fotografías de Trump y Netanyahu.

“Lo harto que está todo el mundo de las guerras”

Rosa María Carmona, portavoz de las madres, ha explicado a EFE que, aunque el protagonista es Putin, “se ha querido simbolizar lo harto que está todo el mundo de las guerras”, y por eso se ha incluido en la ropa del muñeco “a otros dos hijos de Putin”.

Para tirotear al Judas, que tiene en su interior material inflamable que reacciona a la pólvora de los cartuchos, se cuenta con cazadores voluntarios, que se inscriben días antes.

Una mujer entre los tiradores

Este año, por tercera vez en la historia de esta fiesta, había una mujer entre ellos: Aurora Poley, vecina de la cercana localidad de Montellano.

Precedentes polémicos

La quema del Judas de Coripe no está exenta de polémica. En 2018 fue elegida Ana Julia Quezada, asesina del niño Gabriel, aunque la elección no gustó al Movimiento contra la Intolerancia, que incluso planteó una denuncia que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Algo similar sucedió en 2019, cuando el Judas quemado fue el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

Los nombres de otros años

En el pueblo, además, se especula entre los vecinos sobre quién será elegido. Así ocurrió en 2022, cuando todas las quinielas apuntaban a que Putin sería el ‘sacrificado’, pero finalmente fue el coronavirus el elegido.

En 2024 fue Donald Trump el seleccionado, y el año pasado las madres se decantaron por Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, imputado por un presunto delito de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.

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Las apuestas tampoco acertaron en 2023, cuando el Judas fue el piloto del helicóptero de la Dirección General de Tráfico (DGT) que el 5 de marzo anterior dio positivo en cocaína y anfetamina tras estrellarse en Robledo de Chavela (Madrid).