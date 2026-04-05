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Tráfico en Semana Santa 2026, hoy en directo | Retenciones, averías y accidentes en las carreteras catalanas
La DGT pone en marcha la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa que prevé superar los 17 millones de desplazamientos
Este domingo empieza la Operación Retorno de las vacaciones de Semana Santa hacia las comunidades en que el lunes ya es día laborable. En el área metropolitana de Barcelona se espera que entre hoy y mañana, lunes de Pascua, vuelvan hacia la corona de Barcelona 590.000 vehículos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones en estos días festivos.
Ya han vuelto 180.000 vehículos
Un total de 180.000 vehículos han vuelto al área de Barcelona hasta las 20.00 horas de este domingo en la primera fase de la operación retorno de Semana Santa en Cataluña, en la que se han registrado colas de hasta diez kilómetros.
Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), entre las 12.00 horas de este domingo, al arrancar la operación retorno de Semana Santa, y las 20.00 horas, habían vuelto al área de Barcelona unos 180.000 vehículos, lo que supone el 31 % del total de 590.000 previstos hasta la medianoche de mañana, Lunes de Pascua, festivo en Catalunya.
27 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico desde que empezó la Semana Santa
Un total de 27 personas han perdido la vida en 27 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas desde que comenzó la Semana Santa, es decir, desde las tres de la tarde del día 27 de marzo, Viernes de Dolores, hasta las 20 horas de este domingo.
El peor día de la segunda fase de la operación, que comenzó el pasado miércoles, fue esa primera jornada, en la que se produjeron cuatro siniestros con cuatro accidentes mortales, han detallado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
A falta de que la operación especial de Tráfico por estas vacaciones termine a las doce de la noche de mañana, lunes, festivo en siete comunidades, se han contabilizado ya 5 fallecidos más que los 22 que registrados el año pasado hasta este momento.
A lo largo de este domingo, hasta las 20 horas, solo se ha producido un accidente mortal en el que ha perdido la vida un ciclista de 57 años tras chocar con un coche en la carretera N-332 en el término municipal de Calpe (Alicante).
Un accidente en cadena en la Ronda de Dalt obliga a cortar dos carriles
Un accidente en cadena entre turismos en la Ronda de Dalt a la altura de Santa Coloma deja solo un carril abierto en la B-20 y complica todavía más la situación viaria en la entrada de Barcelona. Por ahora, solo hay 2 kilómetros de retenciones.
También en la B-20 hay colas entre el Prat y Sant Boi.
Monique Zamora Vigneault
Renfe limita velocidades en la línea Málaga-Madrid por una "incidencia operativa" en plena Operación Retorno
Renfe ha vuelto a imponer límites de velocidad en la línea Málaga-Madrid este Domingo de Pascua, una de las jornadas con más afluencia de desplazamientos del año. La operadora estatal ha emitido una alerta para algunos de los viajes programados en plena Operación Retorno, alertando de demoras desde los 30 minutos. La compañía ha señalado que las limitaciones se deben a una “incidencia operativa”, aunque no ha precisado más detalles.
La AP-7 registra más de 15 kilómetros de retenciones en una operación retorno adelantada en Catalunya
El Domingo de Resurrección marca el final de la Semana Santa en casi todo el país y las carreteras españolas presentan complicaciones en varios puntos. Aunque en Catalunya también es festivo el lunes, muchos han apostado por adelantar el regreso de las vacaciones y el tráfico está incrementando en dirección Barcelona.
Durante la tarde ya se han registrado retenciones y circulación intensa en varias vías de Catalunya, principalmente en el área metropolitana de Barcelona y en carreteras de Girona y Tarragona, debido al retorno de las vacaciones de Semana Santa. La mayoría se concentran en carreteras principales cercanas a Barcelona y Girona, especialmente en la AP-7 y C-31.
Más de 15 kilómetros de retenciones en la AP-7
Durante la tarde del domingo ya se han registrado retenciones y circulación intensa en varias vías de Catalunya, principalmente en el área metropolitana de Barcelona y en carreteras de Girona y Tarragona, debido al retorno de las vacaciones de Semana Santa.
La mayoría se concentran en carreteras principales cercanas a Barcelona y Girona, especialmente en la AP-7 y C-31. Los tramos más afectados se encuentran en sentido sur entre Sant Celoni y Fogars de la Selva (5 km), Vilalba Sasserra y Santa Maria de Palautordera (5 km) y Roca del Vallès (3 km), así como en sentido norte entre Santa Margarida i els Monjos y Castellet i la Gornal (5 km), Banyeres del Penedès y Vendrell (8 km), Ampolla y Camarles (3 km) y Aldea (2,5 km).En total, suman 36,5 km de retenciones distribuidos a lo largo de la autopista en ambos sentidos, concentrándose principalmente en tramos cercanos a Barcelona y Tarragona.
Unos 127.600 vehículos han regresado al área metropolitana de Barcelona en la operación retorno de Semana Santa, el 21,6% de lo previsto
Un 21,6% de los vehículos previstos por el Servei Català de Trànsit han regresado al área metropolitana de Barcelona este domingo hasta las 18:00, en el inicio de la operación retorno de las vacaciones de Semana Santa. En total, han vuelto 127.673 vehículos de los 590.000 que se prevé que regresen a Barcelona y alrededores hasta este Lunes de Pascua,
Primeras retenciones en Catalunya
Hay varias retenciones y tramos con circulación intensa en carreteras catalanas, especialmente en la AP-7, donde se concentran los principales problemas en ambos sentidos (hacia Tarragona y hacia Barcelona), con tramos afectados de entre 3 y 8 km.
También se registran incidencias destacadas en:
- A-2 (zona de Jorba) por obras
- C-16 (entre Cercs y Bagà)
- C-31 y C-65 (zona de Santa Cristina d’Aro y Llagostera)
Unos 90.000 vehículos han regresado al área metropolitana de Barcelona en la operación retorno de Semana Santa, el 15,3% de lo previsto
Un 15,3% de los vehículos previstos por el Servei Català de Trànsit han regresado al área metropolitana de Barcelona este domingo hasta las 16:30, en el inicio de la operación retorno de las vacaciones de Semana Santa. En total, han vuelto 90.121 vehículos de los 590.000 que se estima que tienen previsto regresar a Barcelona y alrededores hasta este Lunes de Pascua. En las carreteras catalanas no se han formado, por el momento, grandes retenciones, pero sí hay puntos de circulación intensa en la AP-7 en varios tramos, en la C-16 entre Guardiola de Berguedà y Cercs o en la C-31 en Santa Cristina d’Aro.
La Operación Retorno del dispositivo especial 'Semana Santa 2026' de la DGT comienza este domingo
a Operación Retorno del dispositivo especial 'Semana Santa 2026' de la DGT comienza este domingo. Un dispositivo desplegado por la DGT para atender a los 3,6 millones de desplazamientos de largo recorrido que se prevén alcanzar en las carreteras andaluzas desde el pasado viernes 27 de marzo y hasta el lunes 6 de abril, festivo en algunas localidades.
Según ha detallado la delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, para evitar zonas con incidencias, la DGT recomienda planificar el viaje, consultar el estado de las carreteras y el tiempo antes de salir, utilizando el teléfono 011 para información de tráfico en tiempo real, usar la web www.dgt.es, la app DGT, @informacionDGT en X y boletines radiofónicos.
Asimismo, la DGT aconseja evitar el viaje en las horas más "desfavorables", concentradas este próximo domingo 5 de abril por la mañana, de 13,00h a 23,00 horas, y en las carreteras A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.
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