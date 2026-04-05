Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránArtemis IIAP-7Carme CanetRosalía conciertosAntonio CorgosBon PastorBarcelonaJosep Piera
instagramlinkedin

En Directo

Movilidad

Tráfico en Semana Santa 2026, hoy en directo | Retenciones, averías y accidentes en las carreteras catalanas

La DGT pone en marcha la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa que prevé superar los 17 millones de desplazamientos

Congestión en la autovía de Valencia (A-3), en sentido salida de Madrid este miércoles.

Congestión en la autovía de Valencia (A-3), en sentido salida de Madrid este miércoles. / Efe / Víctor Lerena

Gisela Macedo

Inés Sánchez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este domingo empieza la Operación Retorno de las vacaciones de Semana Santa hacia las comunidades en que el lunes ya es día laborable. En el área metropolitana de Barcelona se espera que entre hoy y mañana, lunes de Pascua, vuelvan hacia la corona de Barcelona 590.000 vehículos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones en estos días festivos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
  2. Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
  3. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  4. Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
  5. El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
  6. Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
  7. Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
  8. La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos

Figueres, el 'Sant Cugat del Empordà' que endurece el padrón municipal: "Cumplimos con la legalidad"

Orión se prepara para entrar en la esfera de influencia de la Luna

Orión se prepara para entrar en la esfera de influencia de la Luna

La NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II

La NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II

La portada de EL PERIÓDICO del 6 de abril de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 6 de abril de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 5 de abril de 2026

Catalunya roza los 30 grados en una Semana Santa especialmente cálida en Lleida y Terres de l'Ebre

Catalunya roza los 30 grados en una Semana Santa especialmente cálida en Lleida y Terres de l'Ebre

Siete heridos al desprenderse el techo del comedor de un hotel de Benidorm

Siete heridos al desprenderse el techo del comedor de un hotel de Benidorm