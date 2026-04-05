Tráfico en Semana Santa 2026, hoy en directo | Retenciones, averías y accidentes en las carreteras catalanas

27 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico desde que empezó la Semana Santa

Un total de 27 personas han perdido la vida en 27 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas desde que comenzó la Semana Santa, es decir, desde las tres de la tarde del día 27 de marzo, Viernes de Dolores, hasta las 20 horas de este domingo.

El peor día de la segunda fase de la operación, que comenzó el pasado miércoles, fue esa primera jornada, en la que se produjeron cuatro siniestros con cuatro accidentes mortales, han detallado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

A falta de que la operación especial de Tráfico por estas vacaciones termine a las doce de la noche de mañana, lunes, festivo en siete comunidades, se han contabilizado ya 5 fallecidos más que los 22 que registrados el año pasado hasta este momento.

A lo largo de este domingo, hasta las 20 horas, solo se ha producido un accidente mortal en el que ha perdido la vida un ciclista de 57 años tras chocar con un coche en la carretera N-332 en el término municipal de Calpe (Alicante).