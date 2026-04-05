Una familia que viene de recorrer el mundo se topa con las aulas saturadas en Girona: "No es lógico que mi hija no pueda ir a la escuela de delante de casa"

G.P.P. hizo I3 e I4 en una escuela de la localidad francesa de Toulouse pero, cuando tenía cinco años, se embarcó con sus padres en una aventura en autocaravana —que tenía que durar un año y que al final acabó alargándose seis— para cumplir un sueño: llegar a Ushuaia, en Argentina, la ciudad del fin del mundo. Un reto que culminarían después de recorrer todo el continente desde Canadá.

Durante este tiempo, sin embargo, continuó estudiando, primero en la modalidad de instrucción en familia, un sistema reconocido en Francia a partir del cual los padres, siguiendo "unas directrices pedagógicas", se convierten en tutores ("le enseñamos a leer, a escribir, a resolver problemas matemáticos básicos, conocimientos de historia, geografía, ciencia o naturaleza, pero eso es muy fácil cuando estás viajando porque tienes el volcán ahí delante y puedes ver en directo los diversos elementos", relata su madre, Cinta P.). Cuando su hija tenía nueve años empezó a estudiar a distancia, una alternativa reconocida por el Ministerio de Educación ideada para los niños que viven fuera de las fronteras del Estado español. "Necesitábamos unos estudios que fueran reconocidos porque teníamos que pensar en el futuro de nuestra hija", asegura.

La familia —la madre es de Reus y el padre es de origen francés— aterrizó en Girona en febrero, junto con su hija, que ahora tiene 11 años, por un doble motivo: "nuestra hija quería ir a la escuela y a mi marido le había salido un trabajo en Girona". Una vez aquí, se empadronaron y acudieron a la Oficina Municipal de Escolarización para obtener una plaza para su hija. Aquí, sin embargo, empezaron los "dolores de cabeza": "Nos dijeron que todas las clases de 6º de Primaria, tanto de escuelas públicas como concertadas, están por encima de la ratio" y les ofrecieron plaza donde quedaban: en el colegio Sagrada Familia y en el FEDAC Pont Major, aunque ellos, por "proximidad", habían escogido los Maristes, el Vedruna y el Dr. Masmitjà. "No me parece lógico ni normal que teniendo una escuela delante de casa, envíen a mi hija a centros educativos que están a media hora en autobús", señala. Con todo, lamenta que "yo no tengo coche y no puedo dejar que una niña de 11 años vaya sola por una ciudad que no conoce y donde no habla el idioma (habla francés y castellano y entiende un poco el catalán)".

Los padres han presentado una reclamación en la Oficina Municipal de Escolarización para que la comisión de garantías estudie su caso, pero esta semana la han vuelto a llamar para "decirme que no hay plazas disponibles" y le han ofrecido la escuela de Taialà, que "tampoco me soluciona nada". También ha pedido hablar con Inspección, pero "me han contestado que no puedo hablar con el inspector".

Con todo, denuncia que "nos encontramos con un muro administrativo porque solo es un número y nadie ve la historia que hay detrás" y lamenta que "mientras mi hija no va a la escuela, no se está integrando". Su hija, que continúa estudiando a distancia, no lo entiende: "No entiende por qué no la quieren si saca buenas notas", relata. Además, lamenta que "sin decírmelo, me han dado a entender que si fuéramos una familia vulnerable todo sería más fácil". Y es que recuerda que "no estamos pidiendo becas, ayudas ni nada del otro mundo, solo una escuela donde poder estudiar que no esté en la otra punta de la ciudad". Además, asegura que "yo no puedo buscar trabajo hasta que mi hija tenga escuela porque no la puedo dejar sola en casa".

Noticias relacionadas

Forzar la ratio de forma rotativa

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Girona, Queralt Vila, explica que "cuando los alumnos llegan en matrícula viva, es decir, fuera del plazo de preinscripción, se van asignando a los centros donde quedan plazas libres y, cuando se llega a la ratio máxima, se fuerza la ratio al resto de escuelas de forma rotativa". Con todo, asegura que "las familias han de entender que, si lo piden a mitad de curso, las opciones son más reducidas porque los cursos están llenos y no podemos saturar las aulas".