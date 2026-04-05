El drama de los gatos abandonados: desnutrición, estrés y enfermedades

Gatos desnutridos y gatos tan estresados que no comen nada. Esta es una de las consecuencias que conlleva abandonar una mascota, algo que cada vez sucede con más frecuencia. Según la Dirección General de Derechos de los Animales (DGDA), entran a las protectoras casi un 28% más de gatos de los que, finalmente, son adoptados.

En 2024, las protectoras de animales recogieron más de 292.000 perros y gatos (173.000 y 118.000 respectivamente), la cifra más alta desde el 2020. El incremento indica que el descenso en los abandonos de mascotas que se registró durante la pandemia y los meses posteriores fue coyuntural y se debió exclusivamente a la crisis sanitaria.

Algunos gatos callejeros tienen enfermedades que deben ser tratadas, como sida felino y leucemia

Las mascotas que suelen terminar en los refugios tienen perfiles muy variados. Va por modas. En el caso de los perros, suelen ser de razas encasilladas como “potencialmente peligrosa”, etiqueta rechazada por los técnicos de la Associació Protectora d’Animals de Granollers (APAG). “Antes eran más boxers y ahora son pastores malinois”, explica Paula Fernández, que estudia Auxilar de veterinaria y trabaja como administrativa en la protectora, donde durante varios años fue voluntaria. Por su experiencia, sabe que el abandono se produce cuando el animal crece. "Los dueños ya no aceptan las implicaciones que piden este tipo de perros", se lamenta.

Los casos más frecuentes en la protectora son los animales abandonados y no los perdidos, que suelen volver con sus familias. Especialmente, en verano. “En vacaciones se abandonan más gatos porque es época de camadas, y los perros porque hay gente que parece que les sobran cuando se van de viaje”, destaca la administrativa

Para aumentar la concienciación y mejorar la calidad de vida los animales abandonados, varias asociaciones catalanas se han aliado con la compañía de alimentación para mascotas Purina, que les donará más de 1.600 kilos de comida.

"En vacaciones se abandonan más gatos porque es época de camadas. También sucede con los perros porque hay gente que parece que les sobran cuando se van de viaje" — Paula Fernández, Associació Protectora d’Animals de Granollers

Ademá de la APAG, el Refugi Municipal d’Animals de Companyia de Sant Boi de Llobregat y el Help Guau de Argentona recibirán las bolsas de alimento. Elisenda Saperas, veterinaria de Purina, explica que el objetivo de la campaña es dar a los gatos un trato adecuado y, sobre todo, cuidar su salud. Habrá pienso para todo tipo de casos. “Los gatos desnutridos necesitan un producto nutritivo y fácil de digerir, y los estresados que no comen, una comida muy palatable para que recuperen el apetito”, subraya la veterinaria.

Dos empleados de APAG cuidan de un gato. / APAG

Labor de concienciación

La iniciativa no solo responde al objetivo de alimentar bien a los animales sino concienciar a la sociedad sobre el abandono animal y destacar el imprescindible trabajo de aquellos que lo combaten: las protectoras. “Se trata de una campaña global para poner en valor el trabajo de los refugios”, concluye Saperas.

Uno de los gatos de APAG. / APAG

Las donaciones son vitales

Fernández asegura que las donaciones son vitales para las protectoras. En el caso de APAG, su comunidad se ha revitalizado gracias al esfuerzo del personal en la web y en redes sociales. La asociación también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Granollers, que les cedió las instalaciones tiempo después de su fundación casa de acogida en 2005. “Trabajamos conjuntamente con otros 12 ayuntamientos, la mayoría del Vallès Oriental”, concreta Fernández.

"Cada gato tiene su carácter. Algunos, al criarse en el refugio, se vuelven muy tímidos" — Toñi Teniente, APAG

El APAG, que da cobijo a unos 70 perros y 280 gatos, cuenta con 17 trabajadores, entre cuidadores, equipo veterinario y personal administrativo. “Tenemos unos recursos escasos, especialmente para hacer frente a las despensas veterinarias”, se queja Fernández. En la misma línea, Toñi Teniente, que también trabaja en la protectora, destaca que cada adopción cuesta unos 150 euros frente a los 200 que conlleva una castración. Además, algunos gatos callejeros tienen enfermedades que deben ser tratadas. Algunos llegan con VIF (sida felino) y otros, con leucemia.

En la protectora, todos los animales que llegan son monitorizados individualmente para rehabilitar sus capacidades físicas y psicológicas. “Algunos tienen miedo y se ponen agresivos”, explica Teniente. En la APAG celebran que la mayoría de intentos de adopción acaban siendo un éxito, aunque a veces se encuentran con algunas familias que renuncian porque no se ven son capaces de convivir con el animal y asumir la responsabilidad. En otras ocasiones, las dificultades vienen por parte del propio animal. "Cada gato tiene su carácter. Algunos, al criarse en el refugio, se vuelven muy tímidos y ya sabes que se van a quedar aquí", explica Teniente.

Los cambios pueden ser muy bruscos. “Hay que darles su espacio cuando se muda porque al animal le puede costar adaptarse”, recuerda la veterinaria de Purina.

Nuevos propietarios

En la APAG, Paula Fernández mantiene el contacto por email y teléfono con los nuevos propietarios. “A veces cuesta encontrar la familia, pero intentamos hacer bien el trabajo y que ambas partes estén cómodas”, explica. Fernández invita a todos los interesados en adoptar un perro o un gato a que visiten la web del centro y asegura que se enamorarán de alguno. Aunque también lanza una advertencia: "No hacemos animales a la carta".