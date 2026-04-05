Temporada de esquí
Baqueira Beret cerrará la temporada este lunes tras 129 días de esquí y más de un millón de forfaits vendidos
En la estación aranesa no se daba un inicio de temporada tan bueno desde 2019, con más de un millón de esquiadores
Masella no cerrará hasta el 19 de abril
La mayoría de estaciones de esquí cerrarán este lunes y darán por finalizada una “temporada espectacular”. Baqueira Beret lo hará con 129 días de esquí y con más de un millón de esquiadores. El director de la estación, Xavi Ubeira, ha explicado que, a falta de acabar de cerrar los datos, ya pueden hablar de cifras “récord”, a pesar de ser más corta que la del año pasado al caer la Semana Santa antes. En cuanto a la procedencia de los esquiadores que escogen Baqueira Beret, son mayoritariamente del Estado español. Ubeira ha dicho que este año se ha notado un repunte de esquiadores catalanes y de internacionales, mayoritariamente franceses, ingleses y sudamericanos.
Con un día de sol radiante y muy buenas temperaturas la mayoría de esquiadores pondrán el punto final a la temporada de esquí. Ubeira ha explicado que este lunes servirá para despedir la temporada con los trabajadores y algún esquiador, pero ya muy pocos.
Condiciones de nieve muy buenas
Las condiciones de nieve todavía son muy buenas, con grosores que van desde los 2 metros en la parte alta hasta 50 centímetros en la cota baja, pero la gente, cuando llega el calor, ya tiene ganas de otros destinos como la playa, ha dicho Ubeira. Un año mantuvieron la estación abierta más allá de Semana Santa y no funcionó, por tanto, han decidido cerrar cuando marcan las fechas, el Lunes de Pascua.
La temporada comenzó el 29 de noviembre. En Baqueira Beret no se daba un inicio de temporada tan bueno desde 2019. A pesar de los días de viento y nieve, la estación solamente ha cerrado dos días por inclemencias meteorológicas, hecho que les permite sumar estos 129 días de esquí.
Masella alargará hasta el 19 de abril
Las estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat cerrarán también este lunes y Masella ha anunciado que cerrará el 19 de abril y, si las condiciones lo permiten, alargará hasta el 3 de mayo.
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