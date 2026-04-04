Abundantes nevadas
La temporada de esquí en Catalunya se prolongará esta primavera: Masella no cerrará hasta el 19 de abril
No descarta alargarla hasta el 3 de mayo si las condiciones meteorológicas y de nieve continúan siendo favorables
La estación de esquí de La Masella (Cerdanya) cerrará la temporada el domingo 19 de abril, aunque la dirección no descarta alargarla hasta el 3 de mayo si las condiciones meteorológicas y de nieve continúan siendo favorables. Según los responsables del equipamiento, será "la última estación pirenaica en poner punto final a la campaña".
La prolongación de la temporada se debe a varios factores. El principal, las abundantes nevadas de este invierno, que han permitido acumular espesores superiores a los dos metros en la cota alta de la estación. Por otra parte, las características del dominio esquiable han favorecido la conservación de la nieve. El 90% de las pistas están orientadas al norte, el 80% transcurren dentro del bosque y la altitud alcanza los 2.535 metros.
Además, zonas como la Coma Pregona y la Coma Oriola-Isards forman dos pequeños valles donde se acumula mucha nieve. La dirección de la estación también destaca que su ubicación, a menos de dos horas de Barcelona y de las principales poblaciones de Catalunya, ha permitido a los esquiadores realizar jornadas de esquí de un día, cerca de casa.
Desde la estación han destacado que tanto la apertura temprana como la prolongación de la temporada son "un valor añadido para el esquiador fidelizado".
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
- Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos