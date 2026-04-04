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Otra incidencia en el Garraf provoca retrasos en la R2 Sud de Rodalies

Vídeo | Empiezan las obras en los túneles de Rodalies del Garraf

Rodalies corta parcialmente los túneles del Garraf: al menos tres meses con la movilidad en jaque

Tramo de la R2 sud de Rodalies en el Garraf.

Tramo de la R2 sud de Rodalies en el Garraf. / CRISTINA BUESA

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La línea R2 Sud de Rodalies de Catalunya registra este sábado de Semana Santa incidencias en su servicio debido a un problema en la infraestructura en la estación de Garraf.

Según ha informado Rodalies Renfe, los trenes circulan actualmente con una frecuencia reducida de dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders, Garraf y la Estació de França.

Los viajeros deben prever posibles retrasos, que en algunos casos podrían superar los 30 minutos, ya que los convoyes pueden permanecer detenidos o aumentar su tiempo de recorrido al acercarse al tramo afectado.

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Renfe recomienda a los pasajeros planificar con antelación sus desplazamientos y consultar el estado del servicio antes de salir. La compañía no ha precisado aún el tiempo estimado de resolución de la incidencia.

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