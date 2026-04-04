Otra incidencia en el Garraf provoca retrasos en la R2 Sud de Rodalies

La línea R2 Sud de Rodalies de Catalunya registra este sábado de Semana Santa incidencias en su servicio debido a un problema en la infraestructura en la estación de Garraf.

Según ha informado Rodalies Renfe, los trenes circulan actualmente con una frecuencia reducida de dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders, Garraf y la Estació de França.

Los viajeros deben prever posibles retrasos, que en algunos casos podrían superar los 30 minutos, ya que los convoyes pueden permanecer detenidos o aumentar su tiempo de recorrido al acercarse al tramo afectado.

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Renfe recomienda a los pasajeros planificar con antelación sus desplazamientos y consultar el estado del servicio antes de salir. La compañía no ha precisado aún el tiempo estimado de resolución de la incidencia.