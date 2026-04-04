El río Segre, con buen caudal, facilita la 37ª bajada de los raiers de Coll de Nargó

Los raiers de Coll de Nargó han vuelto a navegar por el río Segre este sábado en el marco de la 37ª edición de la bajada de balsas. Una decena de tripulantes han participado en el descenso, repartidos en dos embarcaciones. Una de ellas ha salido desde el puente de Organyà hasta el Clop de Fígols, donde la ha seguido una segunda balsa por la zona de la "platgeta". El evento en el Alt Urgell se celebra por tercer año consecutivo en primavera para asegurar suficiente caudal de agua y poder dar continuidad a esta tradición que rememora el oficio de raier, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De hecho, las raieras Berta Campanyà y Rosa Maria Vidal han señalado que este año las condiciones del río han sido "muy buenas", lo que ha permitido una bajada "tranquila y segura".

La Asociación de Raiers de Coll de Nargó consolida su apuesta y continúa realizando este año la bajada en primavera con el objetivo de contar con suficiente caudal para llevar a cabo el descenso con éxito. Bajo la atenta mirada de familiares, amigos y turistas, la primera de las embarcaciones, que partía desde Organyà, sufrió la salida de un remo, aunque el trayecto "se pudo salvar", según ha explicado Josep Pérez, uno de los raiers a bordo, quien también ha destacado que la bajada de este año "ha sido muy divertida".

En la misma línea se han expresado Campanyà y Vidal, quienes han añadido que "el año pasado el río estaba muy movido" y que "este año ha sido una delicia y un paseo". El presidente de la Asociación de Raiers de la Ribera del Segre, Bernat Peytiví, ha detallado que las lluvias de los meses de otoño e invierno han influido de forma positiva en el descenso, ya que han aumentado el caudal del río. Mientras que en años anteriores tenían que esquivar obstáculos durante el recorrido y la balsa se frenaba por la falta de agua, este año han realizado el descenso "prácticamente sin ningún peligro".

Los raiers han comenzado la bajada hacia las doce y media y, durante toda la mañana, los curiosos han podido observar algunos de los preparativos, como el trenzado de las ramas para atar las balsas, la construcción de los remos y el montaje final de las embarcaciones. Todo ello después de que, durante la semana, los raiers hayan preparado la madera y los tramos de las balsas.

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Reconocimientos

La Asociación de Raiers de la Ribera del Segre fue galardonada en 2024 con la Creu de Sant Jordi por su papel en la conservación del patrimonio inmaterial catalán. Este año es el tercer año que esta tradición está reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Una de las particularidades de la bajada de Nargó es que también rinde homenaje a las mujeres de los raiers con una ofrenda floral en una fuente del pueblo dedicada a ellas. Además de la bajada y la ofrenda floral, los raiers también han realizado una comida popular en la plaza del Ayuntamiento y celebrarán un tardeo raier.