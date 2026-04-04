Olga Ibarra, psiquiatra: "Un trastorno bipolar puede tardar hasta diez años en ser diagnosticado"

¿Qué es exactamente el trastorno bipolar?

Es un trastorno del estado de ánimo. A grandes rasgos, combina episodios depresivos, que la gente suele entender mejor, con fases de manía o hipomanía. La depresión implica estar muy triste, desmotivado, con muchas dificultades para funcionar. Y la manía sería lo contrario, más actividad, menos necesidad de dormir, más verborrea, más impulsividad. No tiene nada que ver con esos cambios de humor cotidianos que a veces se usan mal cuando se le dice a alguien a la ligera 'eres bipolar'.

¿Todavía hay mucho desconocimiento y prejuicios?

Sí. Uno de los mitos más frecuentes es llamar bipolar a alguien que cambia de humor. Eso no tiene nada que ver con un trastorno bipolar. En esta enfermedad las oscilaciones son de otra magnitud y duran semanas o meses. Incluso hay personas que pueden pasar años completamente estables, trabajando, estudiando y haciendo vida normal. También arrastramos términos antiguos, como el de 'psicosis maníaco-depresiva', que contribuyen al estigma y no ayudan.

¿Qué radiografía haces de la atención que reciben estos pacientes en Baleares?

Se están haciendo cambios y creo que, en ese sentido, la asistencia puede mejorar. Se empieza a trabajar más por programas y con equipos más organizados. En nuestro caso, en Camí de Jesús, hemos empezado a trabajar con un equipo formado por psicología, psiquiatría, enfermería y trabajo social para abordar mejor las distintas dimensiones del tratamiento. Antes predominaban más las consultas individuales; ahora seguimos con ellas, pero también se están reforzando los grupos y el trabajo con familias.

¿Qué papel tiene su unidad?

La Unidad de Salud Mental es el recurso ambulatorio para personas con trastorno mental que están relativamente estabilizadas y pueden hacer su vida con cierta normalidad. Nosotros dependemos de Son Espases, pero hay más unidades en Mallorca y también en Menorca e Ibiza. Luego, según la situación clínica, hay otros dispositivos, como la unidad de agudos, el hospital de día o las unidades de rehabilitación.

¿El trastorno bipolar diagnosticándose tarde?

Muchas veces sí. Pero no siempre por un mal diagnóstico. El problema es que, si una persona debuta con un episodio maníaco, el diagnóstico suele ser bastante claro. La dificultad suele aparecer cuando debuta con una depresión. Hasta que no aparece una fase de manía o hipomanía, es difícil afirmar que se trata de un trastorno bipolar. Por eso puede pasar tiempo entre el primer diagnóstico de depresión y el de trastorno bipolar.

¿Cuánto tiempo puede pasar?

Los estudios más recientes hablan de una media de entre cinco y diez años. Pero no es un problema de Baleares, sino algo que ocurre a nivel mundial.

¿El sistema tiene recursos suficientes para abordar a estos pacientes?

Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y eso vale para el trastorno bipolar y para el resto de problemas de salud mental. Hay escasez de profesionales, como médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras... El principal déficit es el tiempo que puedes dedicar y el número de personal que tenemos. Con los recursos disponibles hay que intentar llegar al máximo posible y hacerlo de la mejor manera.

¿Qué señales deberían hacer sospechar?

No hay un síntoma único que permita diagnosticarlo. Pero hay algunas claves que pueden orientar. Por ejemplo, que haya antecedentes familiares, que la depresión empiece muy joven, que existan síntomas mezclados, como estar triste pero muy activado, con el pensamiento acelerado, o que una persona, tras empezar un antidepresivo, mejore demasiado rápido o vire hacia el polo opuesto. Eso sí hace sospechar mucho más.

¿Qué diferencia hay entre una depresión y una fase depresiva del trastorno bipolar?

A veces, muy poca. Por eso cuesta tanto. En general no hay grandes diferencias clínicas al principio. La clave muchas veces está en la evolución, en los antecedentes y en cómo responde esa persona al tratamiento. A veces no se puede saber de entrada.

¿Se puede llevar una vida normal con este diagnóstico?

Sí, muchas personas con trastorno bipolar hacen una vida absolutamente normal. Una cosa es cuando están descompensadas, que entonces sí necesitan más atención y tratamiento, y otra muy distinta es cuando están estabilizadas. Y hay un subgrupo que necesita más apoyo y más acompañamiento. Hay mucha variabilidad.

¿Cuántas personas pueden tienen trastorno bipolar en Baleares?

La prevalencia del espectro bipolar está entre el 3% y el 5% de la población. Se mantiene bastante estable en el tiempo y casi todos los países. Esta enfermedad ha existido desde siempre, está documentada desde el siglo I d.C., lo que ha cambiado es cómo se diagnostica, cómo se trata y cómo la entiende la sociedad.

¿La medicación es lo más importante?

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El tratamiento farmacológico ayuda mucho porque hay una alteración en el funcionamiento del cerebro que regula el estado de ánimo, pero no es lo único. También influye mucho el tratamiento psicológico, la capacidad de manejar el estrés, la historia personal, los hábitos de vida saludables, el ejercicio, el sueño, la alimentación... y la labor de la familia también es fundamental. Se desgasta mucho y también hay que cuidarla. Y luego está la red comunitaria.