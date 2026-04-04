La OCU alerta del riesgo de ingerir aceites cosméticos con CBD: “Es peligroso e ilegal”

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una advertencia seria tras detectar una práctica tan extendida como preocupante: 8 de cada 10 establecimientos que venden aceites cosméticos con CBD (cannabidiol) aconsejan ingerirlos, pese a que estos productos solo están autorizados para aplicarlos sobre la piel.

La conclusión sale de un estudio 'mystery shopper' realizado en 56 farmacias, parafarmacias, herbolarios y tiendas especializadas en derivados del cannabis. En la investigación, los encuestadores preguntaron por productos con cannabidiol para aliviar dolores relacionados con la fibromialgia. El resultado encendió todas las alarmas: de los 27 establecimientos que vendían aceites cosméticos con CBD, 22 recomendaron tomarlos por vía oral.

Para la OCU, la situación es especialmente grave porque ingerir estos cosméticos no solo es una recomendación ilegal, sino también peligrosa. El CBD solo puede consumirse por vía oral cuando forma parte de medicamentos autorizados y bajo prescripción de un médico especialista. Fuera de ese marco, su uso puede implicar riesgos para la salud.

La organización denuncia además que muchos vendedores no se limitaban a sugerir su ingesta, sino que incluso daban instrucciones concretas sobre cuántas gotas tomar y cómo consumirlas, como si se tratara de un complemento alimenticio o un fármaco.

Aunque esta mala praxis se detectó sobre todo en tiendas especializadas en cannabis, también apareció en farmacias, parafarmacias y herbolarios, lo que agrava la preocupación.

OCU recuerda que los cosméticos están diseñados exclusivamente para aplicarse sobre la piel. En el caso del cannabidiol, además, la Unión Europea no autoriza su uso en complementos alimenticios por las dudas que todavía existen sobre su seguridad. A día de hoy, su consumo oral solo está contemplado en determinados medicamentos indicados para patologías concretas.

Reforzar la vigilancia

Ante esta situación, la organización de consumidores ha pedido a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que refuerce la vigilancia sobre la recomendación y uso no autorizado de estos productos. Pero al mismo tiempo lanza otro mensaje: el problema también refleja la desesperación de muchas personas con dolor crónico que buscan alivio donde pueden, ante las dificultades para acceder a tratamientos regulados con cannabis medicinal.

Por eso, la organización reclama al Ministerio de Sanidad varias medidas, como facilitar el acceso a tratamientos regulados con cannabis medicinal dentro del sistema sanitario, permitir vías de prescripción más accesibles, también desde atención primaria o unidades del dolor, y ampliar su dispensación a todas las farmacias, no solo a las hospitalarias.

El estudio también detectó otros hechos preocupantes. Así, aseguran haber encontrado venta ilegal de gominolas con CBD y, además, cuatro aceites cosméticos con presencia de THC —el componente estupefaciente del cannabis— en cantidades superiores a las recomendaciones preliminares para cosméticos de la Comisión Europea y a los límites fijados en normativa alimentaria. Estos hechos ya han sido notificados a la AEMPS.

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OCU insiste en que detrás de esta investigación hay un problema de fondo: consumidores vulnerables, con dolor crónico, recibiendo consejos inadecuados sobre productos que no deben ingerirse.