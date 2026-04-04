Manresa, la ciudad donde la convivencia prevalece al choque entre inmigración y extrema derecha

Esta entrevista forma parte de la serie 'La inmigración, de cerca con la que EL PERIÓDICO pone el foco en los retos sociales a los que se enfrentan los alcaldes, en primera línea, desde los ayuntamientos de Catalunya.

Cuando Mamadou Sanoussi llegó a Manresa en el año 2000, siendo poco más que un adolescente y buscando una vida mejor que la que dejaba atráss en Senegal, era uno de los pocos africanos que había en la capital del Bages. Según los datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), en aquel momento tan solo vivían en la ciudad ocho personas con nacionalidad de algún país del África Occidental. La adaptación a la que tenía que ser su nueva casa no fue fácil.

“Una vez, cuando caminaba por la carretera de Vic, un coche con tres chicos se paró a mi lado y empezaron a gritarme ‘vuelve a tu país’”, recuerda Sanoussi, que asegura que no fue el único episodio racista que tuvo que aguantar en sus primeros años de estancia. “No te dejaban entrar en los bares o en las discotecas”, explica el senegalés, que ahora regenta la Botiga Àfrica. Abrió la tienda en 2007 vendiendo productos típicos de la cocina senegalesa y de otros países africanos.

Cuando Sanoussi llegó a Manresa, en toda la ciudad vivían apenas 1.920 inmigrantes. Para cuando abrió la tienda, el número se había multiplicado prácticamente por diez, hasta los 10.117 habitantes de nacionalidad extranjera. Aquel 2007 fue también el primer año en que la extrema derecha consiguió entrar en el plenario del consistorio manresano. Plataforma per Catalunya (PxC), que había irrumpido cuatro años antes de la mano de Josep Anglada en Vic, entra en el ayuntamiento con un edil.

El número de inmigrantes siguió creciendo y, tras un descenso entre 2012 y 2016, se disparó hasta llegar a las 18.000 personas actualmente, un 20,59% de la población. Casi el 40% de la población migrante es de origen marroquí, unas 6.897 personas, aunque también ha ido ganando importancia la inmigración sudamericana: ya hay unos 3.600 en Manresa, cuando el 2001 no había ni medio millar.

Casi de forma paralela a la evolución de la inmigración en el municipio discurre el avance de la extrema derecha. Tras el primer éxito de PxC el 2007, la formación ultra consiguió dos ediles el 2011, aunque salió del ayuntamiento a partir de 2015. En las últimas elecciones municipales del 2023, el Front Nacional Català, cuyo líder en Manresa se alía ahora con Junts, consiguió dos concejales; Vox, por su parte, uno.

Aun así, para Sanoussi el ascenso de la extrema derecha en estos últimos años no ha significado una multiplicación de los episodios racistas que sufrió al inicio de su estancia en Manresa, sino más bien lo contrario. “Ahora mi hijo puede vivir aquí tranquilo, juega al futbol y él sí que puede entrar en las discotecas”, celebra el tendero, mientras atiende a dos clientes habituales: “¿Qué tal Sanoussi? Venimos a por lo de siempre”.

Ayuntamiento de Manresa. / Zowy Voeten / EPC

Vivienda más accesible para las rentas bajas

La tienda de Sanoussi se encuentra entre los barrios de la Sagrada Familia, les Escodines y la Carretera de Vic-Remei. Son barrios en los que cerca del 30% de su población tiene nacionalidad extranjera, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, y a diferencia de otros municipios con porcentajes similares de población migrada, en Manresa la población foránea se concentra especialmente en el barrio más céntrico de la ciudad, el Barri Antic. De hecho, la tienda de Sanoussi no solo vende especialidades africanas sino que distribuye también mercancía pensada para clientes latinos. “Aquí me conoce todo el mundo, muchos de los jugadores del Baxi [el equipo de baloncesto de la ciudad] venían aquí a la tienda para poder cocinarse como en sus casas”, dice orgulloso el comerciante.

“Es el barrio donde hay más vivienda de baja calidad y económica, así que son más accesibles para las rentas bajas”, explica el alcalde de la ciudad, Marc Aloy (ERC), en una entrevista con EL PERIÓDICO. “Por eso parece que en Manresa haya tanta inmigración [...] El centro lo utiliza muchísima gente porque a todos los manresanos nos gusta tomar una copa en la plaza Major o ir a un restaurante”, sigue el primer edil, que asegura que esta distribución es “una ventaja”. “Es mucho más cohesionador que la población sea diversa y mezclada en el conjunto de toda la ciudad, y que no haya barrios 'guetizados' como en los ‘banlieues’ de Francia”, asegura.

En el Barri Antic, el 43% de la población es extranjera y la renta media anual de los hogares es de unos 28.000 euros, cuando la media de la ciudad es de 37.000. Es por eso que el próximo proyecto que ha optado la ciudad para el Pla de Barris de la Generalitat se centrará en este barrio. Con los 25 millones, aportados a partes iguales entre Generalitat y consistorio, esperan poder rehabilitar 86 viviendas del centro histórico de la ciudad.

Salih Ben Youssef, inmigrante marroquí residente en manresa desde hace 3 años. / Zowy Voeten / EPC

Una convivencia “ejemplar”

Tal y como destacaba Sanoussi, y pese a que la extrema derecha se ha resistido a desaparecer del consistorio en este cuarto de siglo, para Eloy hay en la ciudad un “grado de convivencia enorme”. Pone de ejemplo la mezquita Al-Fath, que pocos meses atrás cumplió 20 años instalada en la antigua Fàbrica del Salt, un “edificio patrimonial en pleno centro histórico”, destaca el alcalde. “Llevamos haciendo un diálogo interreligioso hace más de 20 años”, defiende también el primer edil.

Es una convivencia que también certifica uno de los miembros de de la comunidad religiosa de la mezquita, Abdeslam Ben el Fassi, que asegura que el caso de Manresa es “ejemplar, no solo en Catalunya, sino en todo el Estado”. “Es una ciudad muy especial porque compagina entre tradición y modernidad y es una ciudad pionera en el diálogo interreligioso”, defiende Ben el Fassi. Hace más de 20 años que las diferentes comunidades religiosas de Manresa se encuentran regularmente en diferentes lugares de culto, algo que enorgullece a Ben el Fassi, que anima a “no ceder ante los discursos de extrema derecha, porque Manresa una ciudad con un gran margen de libertad”.

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Sin embargo, Manresa no es ajena a problemas de caliz más estructural, como el racismo inmobiliario. “Estuve dos años separada de mi marido hasta que pudimos encontrar una casa en Manresa”, denuncia la responsable de una exitosa tienda de vestidos islámicos del Barri Antic. “Te cogen el teléfono y en cuánto oyen tu acento empiezan a poner excusas”, critica, y asegura que tuvo que esperar a qué una conocida pusiera un piso a la venta para poder acceder a la vivienda. Y eso que su negocio triunfa como la espuma; venden miles y miles de vestidos al mes gracias a TikTok. “Y es raro porque por la calle nunca hemos tenido ningún problema aquí”, concluye.