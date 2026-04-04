Unos biólogos encuentran cocaína en los tiburones de las Bahamas: "Se han detectado con frecuencia en zonas costeras de todo el mundo"

Las Bahamas es un país compuesto por más de 700 islas y 2.000 cayos en el océano Atlántico, situado al norte de Cuba y al sureste de Florida. Con Nassau como capital, es conocido como uno de los destinos turísticos más lujosos del mundo, especialmente por su buceo.

En un estudio publicado recientemente en la revista 'Environmental Pollution', la bióloga con maestría en fisiología, doctorado en zoología y profesora colaboradora en la Universidad Federal de Paraná (Brasil), Natascha Wosnick, junto con 9 biólogos más, ha advertido de la presencia de substancias como la cocaína en el organismo de los tiburones que habitan este archipiélago.

Estos expertos han declarado en la web de 'ScienceDirect' que este es el primer informe sobre contaminantes emergentes y las posibles respuestas fisiológicas asociadas en tiburones de las Bahamas que se ha realizado en el mundo.

Contaminantes en entornos marinos

Estos biólogos explican que "los productos farmacéuticos y las drogas ilícitas se reconocen cada vez más como contaminantes emergentes en los entornos marinos, especialmente en zonas que experimentan una rápida urbanización y un desarrollo impulsado por el turismo. Sin embargo, la posible exposición a estos contaminantes sigue siendo, en gran medida, desconocida en las Bahamas".

En este análisis han decidido investigar sobre la presencia de contaminantes de interés emergente; en este caso, han seleccionado acetaminofén, benzoilecgonina, cafeína, carbamazepina, ciprofloxacino, citalopram, clindamicina, cocaína, diclofenaco, fipronil, fluoxetina, nimesulida, piroxicam, sertralina, sulfametoxazol, triclosán, trimetoprima y tramadol.

Diferentes especies de tiburón

También han decidido estudiar las posibles asociaciones con marcadores fisiológicos sistémicos de salud, como triglicéridos, colesterol total, urea, fósforo y lactato, en cinco especies de tiburones que residen en hábitats costeros de la isla Eleuthera. Las especies en cuestión son el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), el tiburón de punta negra (Carcharhinus limbatus), el tiburón de arrecife del Caribe (Carcharhinus perezi), el tiburón nodriza del Atlántico (Ginglymostoma cirratum) y el tiburón limón (Negaprion brevirostris).

El estudio ha dado como resultado la detección de diclofenaco, cafeína, paracetamol y cocaína en tres especies de tiburones a raíz de la orina de la gente que termina en el mar. Además, los tiburones con estos contaminantes mostraron niveles alterados de triglicéridos, urea y lactato. Los hallazgos ponen de relieve los riesgos de contaminación emergentes en ecosistemas tan expuestos a estas sustancias.

Comportamiento normal de los afectados

Por el momento, no se ha detectado que haya cambiado el comportamiento de estos tiburones. Sin embargo, en estudios similares sí que se demostró que los estimulantes pueden afectar a la energía y respuestas de otras especies de peces. El científico Gorka Orive, que ya realizó un estudio detectando fármacos en cetáceos, ha compartido este estudio para dar más visibilidad a la gran contaminación que existe en este tipo de destinos turísticos.

Finalmente, el estudio advierte que "los productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCP), incluidos los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), los analgésicos y las sustancias psicoactivas, se reconocen cada vez más como contaminantes emergentes en los ambientes acuáticos, ingresando a los ecosistemas marinos principalmente a través de efluentes de aguas residuales, escorrentía agrícola y descargas urbanas. Muchos de estos compuestos son persistentes, bioactivos, tienen el potencial de afectar a organismos no objetivo y se han detectado con frecuencia en aguas costeras de todo el mundo".