Los astronautas de Artemis II encaran el tramo final del trayecto a la Luna y descartan una corrección de trayectoria

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II se encuentran a mitad de camino hacia la Luna y siguen acercándose al satélite natural de la Tierra, al que orbitarán a comienzos de la próxima semana en una hazaña inédita desde 1972.

"Estamos a mitad de camino", escribió el viernes en la noche en redes sociales la NASA, cuyas mediciones de seguimiento de la nave Orión la situaban a más de 219.000 km. A bordo de la nave, los estadounidenses Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, además del canadiense Jeremy Hansen, son los primeros seres humanos que se aventuran tan lejos en el espacio desde el fin del programa Apolo, hace más de medio siglo.

Cancelada una maniobra de corrección

Artemis II continúa en una trayectoria precisa hacia el sobrevuelo previsto para el próximo lunes, después de que los controladores de vuelo en el centro de control de la misión en el Johnson Space Center de Houston decidieran cancelar la primera maniobra de corrección de trayectoria de salida al considerar que la nave va por la ruta adecuada.

Según ha informado la NASA en el blog oficial de la misión, esa maniobra era la primera de las tres correcciones de trayectoria previstas en el cronograma para ajustar con precisión la velocidad y la trayectoria de la nave, aunque cualquier cambio que resulte necesario podrá incorporarse en una corrección posterior.

Tras la cancelación de esa primera corrección, la tripulación de la nave Orión comenzó a preparar la cabina para el periodo de observación lunar previsto para el 6 de abril, en una jornada en la que también ha realizado ejercicio físico, ha practicado procedimientos de respuesta médica y ha puesto a prueba el sistema de comunicaciones de emergencia de la nave en el espacio profundo.

La agenda del día incluía, además de la maniobra de corrección finalmente cancelada, operaciones de la nave Orión, preparación científica para la observación lunar y demostraciones sobre la salud de la tripulación. A la hora del despertar, la nave y sus cuatro ocupantes se encontraban a unas 99.900 millas de la Tierra y se aproximaban a la Luna a 161.750 millas.

"Una vista impresionante"

Durante la jornada, los cuatro tripulantes también debían practicar cómo acondicionar la cabina para las observaciones lunares, lo que incluía guardar equipos, preparar cámaras y ensayar los movimientos en microgravedad dentro de un espacio que la NASA compara con el tamaño de dos monovolúmenes. "Una vista impresionante"

Luego de un exitoso despegue desde Florida el miércoles, la tripulación encendió el jueves los motores para obtener el impulso necesario y salir de la órbita terrestre, para luego tomar rumbo hacia la Luna. Hansen describió "una vista impresionante" desde sus ventanas en la nave que los transporta.

La Luna, vista desde la ventana de la nave Orion, en una imagen tomada por uno de los tripulantes de la misión Artemis II y facilitada por la NASA. / NASA / AFP

"Nada te prepara para la emoción que te invade" en ese momento, confesó por su parte Koch.

Artemis II se convierte en la primera misión tripulada al satélite natural desde el fin del programa Apolo en 1972. La presencia humana en el espacio se había limitado, hasta entonces, a las inmediaciones de la Tierra, principalmente a la Estación Espacial Internacional (EEI). Situada a más de 384.000 kilómetros de distancia, la Luna está aproximadamente 1.000 veces más lejos que la EEI.

La tripulación no alunizará, pero le darán la vuelta al astro y pasarán por detrás de su cara oculta el lunes, antes de regresar a la Tierra el 10 de abril. La trayectoria del viaje está diseñada para que la nave sea atraída por la gravedad de la Luna y después regrese de forma natural hacia el planeta.

"A partir de ahora, las leyes de la mecánica orbital guiarán a nuestra tripulación a la Luna, la rodearán y la traerán de vuelta a la Tierra", declaró Lori Glaze, científica de la NASA. Es un cálculo ingenioso pero restrictivo, ya que hace imposible cualquier marcha atrás: Orión debe llegar hasta la Luna antes de poder volver.

En caso de un problema grave, los astronautas tendrían que volver a ponerse los trajes espaciales, diseñados para garantizar su supervivencia durante seis días.

"Hazaña hercúlea"

La misión de Artemis II tiene como objetivo verificar que todo esté en orden para permitir el regreso de los estadounidenses a la superficie lunar y preparar futuras misiones a Marte. La NASA aspira a un alunizaje en 2028, antes de que finalice el segundo mandato de Donald Trump.

Fotografía de la Tierra compartida este sábado por la NASA junto con el mensaje "Los astronautas de Artemis II ya han recorrido más de la mitad del camino hacia su destino, y los preparativos para el sobrevuelo lunar están en marcha. Durante su viaje alrededor de la cara oculta de la Luna, capturarán imágenes para compartirlas con los científicos (¡y contigo también!)". / NASA / EFE

Los expertos prevén nuevos retrasos, ya que los módulos de alunizaje siguen en desarrollo por parte de las empresas SpaceX y Blue Origin, de los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos, respectivamente.

Y un proyecto de este tipo es extremadamente complejo, recordó desde el espacio el comandante Reid Wiseman.

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"Enviar a cuatro personas a 400.000 kilómetros de distancia es una hazaña hercúlea, y apenas empezamos a darnos cuenta de ello", dijo.