23 universitarios con discapacidad de Catalunya harán prácticas este año con el programa Once-Crue

Un total de 23 alumnos con discapacidad de diferentes universidades de Catalunya harán prácticas este año en el marco del programa de Becas Fundación Once-Crue Universidades Españolas, según han informado este sábado en un comunicado. Este programa tiene como objetivo mejorar la carrera profesional de los universitarios con discapacidad, a quienes facilita el acceso a una primera experiencia laboral.

El periodo de las prácticas será de tres meses y podrá desarrollarse en todo tipo de empresas: grandes, pymes, microempresas, entidades de la Economía Social y del tercer sector, así como en otras instituciones y entidades públicas o privadas.

Las becas, que benefician a 292 personas de toda España, están compuestas por 2.000 euros por cada alumno en prácticas, que las universidades deberán destinar a la remuneración de los estudiantes, quienes reciben hasta un máximo de 600 euros al mes durante tres meses, además del pago de la Seguridad Social.

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Es la décima edición de este programa, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027.