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Becas

23 universitarios con discapacidad de Catalunya harán prácticas este año con el programa Once-Crue

Las prácticas de los alumnos con discapacidad están remuneradas con hasta 600 euros mensuales, además de cubrir la Seguridad Social

Logotipo del programa de becas

Logotipo del programa de becas / FUNDACIÓN ONCE

EP

BARCELONA
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Un total de 23 alumnos con discapacidad de diferentes universidades de Catalunya harán prácticas este año en el marco del programa de Becas Fundación Once-Crue Universidades Españolas, según han informado este sábado en un comunicado. Este programa tiene como objetivo mejorar la carrera profesional de los universitarios con discapacidad, a quienes facilita el acceso a una primera experiencia laboral.

El periodo de las prácticas será de tres meses y podrá desarrollarse en todo tipo de empresas: grandes, pymes, microempresas, entidades de la Economía Social y del tercer sector, así como en otras instituciones y entidades públicas o privadas.

Las becas, que benefician a 292 personas de toda España, están compuestas por 2.000 euros por cada alumno en prácticas, que las universidades deberán destinar a la remuneración de los estudiantes, quienes reciben hasta un máximo de 600 euros al mes durante tres meses, además del pago de la Seguridad Social.

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Es la décima edición de este programa, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027.

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