La tramontana y la salud mental en el Empordà: qué hay de mito y qué dice realmente la ciencia

La tramontana es mucho más que un fenómeno meteorológico en el Empordà. Es paisaje, es luz, es identidad y también es una de las grandes explicaciones populares a la hora de interpretar el temperamento de la comarca. Desde hace unos días, la comarca registra un episodio de fuerte viento del norte que hacía tiempo que no se recordaba.

Un temporal que se ha extendido a otras partes del territorio, causando daños en estructuras y, muy especialmente, haciendo caer árboles que estaban debilitados en su arraigo a causa de los últimos temporales de levante de diciembre y enero. Durante décadas, este viento seco y persistente ha sido vinculado a la irritabilidad, la inquietud e incluso a la locura. Pero cuando se revisa la literatura médica, psiquiátrica y divulgativa publicada sobre la cuestión, el retrato que emerge es mucho más matizado: no hay pruebas sólidas de que la tramontana provoque trastornos mentales por sí sola ni de que defina el carácter de los empordaneses.

La investigación disponible sí apunta que los episodios de viento intenso pueden acentuar sensaciones de malestar en personas especialmente sensibles a los cambios meteorológicos. En estos casos, los síntomas más repetidos son la irritabilidad, el insomnio, las cefaleas, el cansancio, la dificultad de concentración y una cierta sensación de inquietud. Ahora bien, los especialistas insisten en que una cosa es notar un empeoramiento subjetivo del bienestar y otra, muy distinta, es atribuir al viento una relación causal clara con trastornos psiquiátricos.

Un estudio en Figueres que rebaja el tópico

Uno de los datos más relevantes para el caso del Empordà es el procedente de un estudio realizado en el Hospital de Figueres en el año 2008 sobre cerca de 900 casos de ansiedad. Según la síntesis posterior realizada por el periodista y ensayista Xavier Febrés, los investigadores cruzaron la fecha de los diagnósticos con la situación meteorológica registrada y no encontraron ninguna relación entre la ansiedad diagnosticada y el estado del tiempo.

Esta conclusión es especialmente significativa porque pone freno a una idea muy arraigada en la comarca: que la tramontana actúa casi como un detonante automático de las alteraciones nerviosas. El resultado de aquel trabajo no niega que haya personas que se sientan peor durante los episodios de viento fuerte, pero sí cuestiona que este malestar pueda traducirse fácilmente en una relación clínica directa.

Más síntomas que trastornos

La mayor parte de la bibliografía sobre la influencia del tiempo en la salud habla sobre todo de meteorosensibilidad. Es decir, de personas que perciben con mayor intensidad los cambios de presión, de temperatura, de sequedad ambiental o de viento. En este marco, la tramontana puede actuar como un factor ambiental que acentúa síntomas previos o que incrementa la percepción de malestar.

Los efectos más citados son la alteración del sueño, la tensión nerviosa, las migrañas, la fatiga y la irritabilidad. En algunos estudios europeos sobre vientos secos e intensos similares a la tramontana también se ha hablado de un aumento del malestar psicológico o de la somatización en personas vulnerables. Pero la comunidad científica sigue reclamando prudencia: el viento puede ser un factor que influye, pero no hay base para presentarlo como el origen único o determinante de un trastorno mental.

La tramontana no "cambia" la personalidad

Una de las creencias más repetidas en el Empordà es que la tramontana modela el carácter de la gente. Es una idea poderosa y muy presente en la literatura, en la conversación popular y en la manera en que la comarca se ha explicado a sí misma. Sin embargo, la investigación no permite afirmar que este viento transforme la personalidad profunda de las personas.

Lo que se puede decir con mayor rigor es que, durante episodios intensos de tramontana, algunas personas pueden estar más irritables, más excitadas o más fatigadas. Esto puede modificar el estado de ánimo de forma temporal, pero no equivale a una alteración profunda del carácter. La diferencia es importante, porque separa el relato simbólico de la realidad clínica.

Guillamet y Frigola, contra la lectura más dramática

Entre las voces que han reflexionado sobre esta cuestión destaca Joan Guillamet, una de las referencias habituales cuando se habla de la relación entre la tramontana y la mente. Su aportación es especialmente relevante porque desmonta la versión más simplista del mito. Guillamet diferenciaba entre estar "tocado del ala o del bolet", es decir, sufrir una alteración mental, y estar "tocado por la tramontana", una expresión que vinculaba más bien a una forma de agudeza, de excitación intelectual o de ingenio.

Esta mirada también es compartida por Carles Frigola, psiquiatra y psicoanalista, citado en la misma línea por diversos autores que han abordado la cuestión. La idea de fondo es clara: la tramontana no debería entenderse necesariamente como un factor de desorden mental, sino como un elemento ambiental capaz de intensificar determinados estados, especialmente en personas predispuestas.

Una de las obras de referencia sobre este fenómeno es La tramuntana, firmada por Josep Maria Dacosta y Xavier Febrés. El libro, escrito a cuatro manos, repasa las múltiples dimensiones del viento en el Empordà y recoge tanto observaciones culturales como reflexiones sobre su posible incidencia en la salud y en el comportamiento.

Más fuerza cultural que evidencia clínica

La conclusión general que se puede extraer de la documentación publicada es que la tramontana ha tenido más fuerza como mito cultural que como causa clínica demostrada. El viento puede influir en el bienestar de algunas personas, sobre todo si ya son sensibles a los cambios meteorológicos, pero no hay evidencia robusta de que provoque por sí solo trastornos mentales ni de que explique el temperamento colectivo del Empordà.

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Esto no debilita el símbolo. Al contrario, confirma hasta qué punto la tramontana sigue siendo uno de los grandes relatos de la comarca. Lo que cambia es la mirada: aquello que durante años se ha explicado en términos casi legendarios, hoy debe leerse con mayor prudencia y con más contexto. Entre la meteorología, la salud y la identidad, la tramontana sigue fascinando, pero la ciencia obliga a rebajar el tópico.