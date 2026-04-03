La ciencia al servicio de la fe: así se realiza el "acto íntimo" del TAC a las imágenes de la Semana Santa

Son las 10 de la noche. Un camión llega a una iglesia cualquiera de Sevilla. El titular de la hermandad no viste su túnica, sino su ropa interior. Se introduce en una caja y se le sube al vehículo que espera en la puerta. La junta de gobierno le escolta: la talla tiene que acudir a un centro hospitalario para una revisión. No entrará por la puerta principal, lo hará por la trasera. La imagen es recibida con cuidado. Se le va a hacer un TAC. El equipo de rayos y el restaurador están listos. Los priostes están presentes en uno de los momentos más íntimos: la desnudez de la talla. Además, algunas partes deben ser separadas. Es un momento extremadamente privado para cualquier hermandad; prácticamente un rito que cada vez más es rutina entre las obras que conforman la Semana Santa.

El análisis y diagnóstico de las imágenes santas es algo más que un proceso. La mayor parte de las hermandades, por no decir todas, han sometido a sus titulares a pruebas médicas como radiografías o TAC para conocer el estado de las mismas. Cada vez la periodicidad es más corta: cada pocos años. La restauración de la Macarena, uno de los capítulos más controvertidos y polémicos de las últimas décadas para el mundo cofrade, también exigió la realización de un TAC para conocer con exactitud las afecciones que sufría la imagen. En este caso, la prueba se realizó en el Centro Nacional de Aceleradores (CNA) bajo la supervisión del restaurador conservador Pedro Manzano.

El proceso conlleva celo, tacto y delicadeza

El proceso conlleva celo profesional, tacto y delicadeza. Sobre ese trozo de madera miles y miles de devotos depositan su fe. Las pruebas suelen hacerse en horarios nocturnos, en verano o en momentos donde los centros hospitalarios presentan poca afluencia. Por este mismo motivo se eligen generalmente centros privados, alejados de la multitud de usuarios que acuden a los públicos.

Son muchos los centros que ofrecen estos servicios. Uno de ellos es el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla. Allí se han realizado estas pruebas a imágenes de Sevilla, Jerez, Huelva o Extremadura. Son los restauradores los que contactan con ellos para que les hagan un análisis a las imágenes.

Ignacio Galán, jefe de servicios de diagnóstico por Imagen del Hospital Sagrado Corazón, explica a El Correo de Andalucía que históricamente se ha utilizado más "la radiografía", sobre todo de cara a la restauración. La madera tiene una densidad similar a los huesos y los rayos X permiten comprobar parte del estado de la misma. Sin embargo, desde hace 20 años, la tomografía axial computarizada (TAC) se ha ido imponiendo por ofrecer una imagen más fiel y en tres dimensiones del interior de la talla. "A los restauradores, la visión en 3D les es de mucha ayuda", apunta Galán.

No obstante, se juega con las dos técnicas. "el TAC tiene una limitación que es el aro. Todo lo que no quepa no se puede realizar. Entonces, para poder hacerle un TAC a muchas imágenes tienes que desmontar determinadas partes de su anatomía, sobre todo los hombros, los brazos y todo lo que es la corona. Una radiografía es una mesa que no tiene esa limitación y sigue siendo muy universal su uso".

Lo que se puede ver en las imágenes con ambas pruebas son en su mayoría fracturas. En el TAC "identificas perfectamente incluso el vetado de la madera", explica Galán, que muestra cómo es de manera más gráfica. "Lo ves como si fuera un árbol caído". Los doctores ponen la ciencia al servicio de la fe, pero solo se encargan de ofrecer las imágenes: luego serán tratadas por un restaurador.

Muchos más que diagnóstico

Galán explica que en el interior de las imágenes se puede apreciar todo. "Muchos de los estudios que se hacen van buscando también autorías. Hay orificios internos que guardan pergaminos que tienen un valor histórico muy importante", apunta. Pero esos misterios ya pasaron, "hoy día es mucho más práctico", asegura Galán, que en 15 años al frente del servicio de diagnóstico del Hospital Sagrado Corazón ha visto pasar por allí a muchas hermandades.

Define este tipo de pruebas como un "acto íntimo", ya que "hay determinados ropajes que tienes que quitar porque interfiere en la visión de la anatomía". Habitualmente se hace así. Por eso, mayoritariamente, "vienen los hermanos, gente muy metida en las hermandades", refiere Galán sobre las dinámicas de este tipo de pruebas.

La privacidad es máxima. "Intentamos conseguir el máximo anonimato posible. Muchas veces se hace en días no laborables, como puede ser un sábado o un domingo a mediodía que hay muchas menos personas circulando. Si es por la noche con muchísimas más razones", apunta el doctor.

"Para nosotros ha sido siempre una novedad que es preciosa", destaca Galán. "Las imágenes que salen en nuestra Semana Santa son verdaderas obras de arte. Ver por dentro esta categoría de imágenes que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra provincia...". El doctor se vuelve todo misticismo al ser cuestionado por algo importante que hayan podido comprobar en sus TACs: "No hemos visto nada especial. Si hay algo, son cosas que no puedo contar".