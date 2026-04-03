La reserva marina de Tabarca cumple 40 años de éxito con el reto de acabar con los furtivos

La reserva marina de interés pesquero de la isla de Tabarca cumple 40 años como un modelo pionero de colaboración entre el sector pesquero y la administración para proteger el mar sin renunciar a su aprovechamiento. El espacio, un ejemplo de "inteligencia artesanal" se ha consolidado como todo un referente internacional en la gestión pesquera sostenible, aunque se enfrenta al reto de controlar al máximo a los furtivos. Un terreno en el que los ecologistas apuntan que aún queda camino por recorrer.

Tal y como ha recordado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de un comunicado, la reserva se creó hace cuatro décadas, convirtiéndose en la primera de tales características en España. Una figura que hoy en día se ha consolidado como una herramienta eficaz para compatibilizar la actividad pesquera con la conservación de los ecosistemas marinos.

Según el ministerio, "numerosos estudios científicos han demostrado los beneficios de las reservas marinas, tanto para la conservación del medio marino como para la actividad pesquera". Además, investigaciones recientes, como las desarrolladas por la Universidad de Alicante, han confirmado la eficacia de este modelo. Los espacios como el del entorno de la isla alicantina constituyen áreas de referencia para la investigación científica y la divulgación, mientras contribuyen a mejorar el conocimiento sobre los ecosistemas marinos y a poner en valor el patrimonio pesquero.

En la actualidad, las 12 reservas marinas de interés pesquero abarcan más de 105.000 hectáreas en las que se fomentan las prácticas responsables y sostenibles, incluyen más de 10.000 hectáreas de máxima protección y cuentan con cerca de 500 buques autorizados, lo que representa más del 5 % de la flota pesquera española. En este contexto, la pesca artesanal desempeña un papel fundamental, tanto por su bajo impacto como por el conocimiento tradicional que incorpora. Su continuidad pasa por impulsar el relevo generacional, mejorar la rentabilidad del sector y garantizar su convivencia con otros usos sostenibles del medio marino.

Ojo con los furtivos

Las reservas marinas delimitan zonas con distintos niveles de protección y todas ellas cuentan con una reserva integral. Esta gestión permite proteger los procesos ecológicos esenciales, especialmente la reproducción de las especies, y genera el denominado "efecto reserva", que favorece la recuperación de las poblaciones de peces, incrementa su tamaño y mejora la productividad pesquera en las zonas adyacentes.

No obstante, aunque Tabarca fue la primera reserva marina de interés pesquero que se creó en España en 1986, la decisión del Gobierno de poner en marcha un nuevo modelo de vigilancia ha conllevado el despido de los tres guardapescas jurado marítimos que prestaban servicio a diario en la zona protegida para evitar la pesca furtiva, entre otras actividades ilegales. Esto supone para numerosos investigadores y colectivos ecologistas un riesgo real de que aumente el furtivismo y se eche a perder el trabajo de protección realizado desde hace casi cuatro décadas en la reserva de Tabarca. Por contra, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sostienen que habrá un control "más preciso, transparente y rentable, reduciendo costes sin mermar la protección de los ecosistemas".

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Los tres guardapescas jurados marítimos que trabajaban en la reserva de Tabarca fueron despedidos el pasado 30 de noviembre al no renovarse el contrato del Gobierno con la empresa de seguridad y desde entonces el servicio lo realizan cuatro trabajadores de Tragsatec -dos patrones y dos marineros- que salen a la isla con el barco de vigilancia, pero no tienen capacidad de levantar actas de sanción a los infractores.