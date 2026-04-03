Los nuevos requisitos que la UE pedirá a los dueños de perros y gatos a partir de abril: pasaporte europeo y más control sanitario

Viajar por la Unión Europea con los animales de compañía requiere una serie de obligaciones. Y a partir del 22 de abril, entrará en vigor una nueva normativa para reforzar el control sobre las mascotas, con la que desde Bruselas se pretende unificar las normas en todos los estados miembros para evitar diferencias entre legislaciones nacionales e impedir el tráfico ilegal de animales o la falsificación de documentos.

Esta norma, mediante una transición fluida, mantiene para los movimientos con mascotas entre estados de la Unión la lógica de identificación individual, vacunación antirrábica y documento acompañante. Así, cada mascota deberá tener un pasaporte europeo individual de manera obligatoria para realizar cualquier desplazamiento entre Estados miembros. También debe llevar un microchip y estar vacunado contra la rabia. No se conceden excepciones, ni se autoriza la entrada en España de perros, gatos y hurones menores de 15 semanas, y, por lo tanto, no vacunados con una vacuna válida contra la rabia.

En el pasaporte deberán estar cumplimentados los apartados “Propietario”, “Descripción del animal”, “Marcado”, “Expedición del pasaporte” y “Vacunación antirrábica”. No son obligatorios para los desplazamientos desde otros Estados Miembros a España los apartados de Test serológico, Tratamiento contra las garrapatas, Tratamiento contra Equinococcus, Otras vacunaciones, Examen clínico, Legalización y Otros.

En caso de viajar a Finlandia, Irlanda, Malta, Noruega o Irlanda del Norte, los perros deben tener el tratamiento contra Echinococcus multilocularis entre 24 y 120 horas antes del viaje.

La normativa también refuerza los controles de entrada de mascotas desde países de fuera de la unión, exigiendo el certificado sanitario oficial expedido por un veterinario autorizado. Los animales deben provenir de un lugar donde no se hayan notificado casos de rabia en los 30 días anteriores al viaje, y la vacunación antirrábica primaria debe haberse administrado al menos 21 días antes de la salida, salvo que el animal haya sido revacunado correctamente.

Cómo afecta esta medida a España

Esta medida, a la práctica, tiene efectos reducidos para los españoles, pues se mantienen las principales disposiciones ya vigentes más allá de que esta normativa facilitará la armonización de criterios entre países.

La normativa también confirma que los viajes no comerciales están limitados a un máximo de cinco perros, gatos o hurones por trayecto. Los desplazamientos que superen ese número, salvo en circunstancias muy específicas como la participación en competiciones o eventos deportivos, se rigen por las normas más estrictas que regulan los desplazamientos comerciales.

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No cumplir con estas normas puede tener consecuencias importantes. El animal podría ser retenido en la frontera, puesto en cuarentena o incluso devuelto a su país de origen. Además, los propietarios se enfrentan a sanciones económicas que en España pueden llegar hasta los 50.000 euros en los casos más graves.