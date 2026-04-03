Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: "Tu cerebro todavía está bajo los efectos de la cafeína cuando vas a dormir"

El insomnio crónico es un trastorno del sueño en el que una persona sufre dificultades para dormir al menos tres noches por semana durante al menos tres meses. No se refiere a un mal descanso puntual , sino a un patrón persistente que acaba afectando al funcionamiento diario y que provoca fatiga, problemas de concentración, irritabilidad o bajo rendimiento.

El 'Barómetro sobre trastornos del sueño 2026' ha cifrado en un 38% el porcentaje de la población afirma tener problemas de sueño de forma recurrente. El estrés prolongado, hábitos poco saludables, el uso excesivo de pantallas o el consumo de estimulantes como la cafeína son algunos de los motivos por los que la sociedad no descansa.

Dormir mal se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud silenciosos del siglo XXI. En el ritmo acelerado del día a día, muchas personas recurren al café como una solución rápida para combatir el cansancio y mantenerse activas. Sin embargo, detrás de este gesto cotidiano se esconden efectos menos evidentes que pueden influir directamente en cómo se comporta nuestro cuerpo a lo largo del día y, especialmente, durante la noche.

"La cafeína puede quedarse en tu cuerpo"

Nuria Roure, licenciada en Psicología y con un doctorado en medicina del sueño, pone el foco en esa relación muchas veces ignorada entre la cafeína y el descanso. Hábitos diarios como el consumo de café pueden condicionar la calidad del sueño sin que seamos del todo conscientes de ello.

¿Te ha pasado alguna vez que estás cansado o cansada, tomas un café y al rato te sientes mucho más despejado?", comienza explicando esta experta en sueño en un vídeo de Instagram. "Pero muchas personas no saben es que la cafeína puede quedarse en tu cuerpo muchas más horas de lo que imaginas", ha añadido.

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Aunque muchas veces pensamos que "no tiene nada que ver con el café, tu cerebro todavía está bajo el efecto de la cafeína cuando te vas a dormir", ha detallado. El sueño y dormir bien es el resultado de muchos hábitos cotidianos, "y el consumo de cafeína es uno de ellos". A veces, "pequeños cambios en este hábito pueden mejorar mucho la calidad del descanso", sentencia Núria Roure.