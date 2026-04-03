Casi la mitad de los catalanes reza y un 38% habla con sus seres queridos fallecidos

Los últimos datos del Barómetro de la religiosidad del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica muestran que casi la mitad de la población (47%) ha rezado en el último año y que un 38% reconoce hablar con sus seres queridos fallecidos. Según la encuesta, rezar no solamente es una práctica habitual entre los fieles -con especial incidencia entre musulmanes (87%), evangélicos (77%) y católicos (47%)-, sino también entre el 21% de los agnósticos y el 6% de los ateos.

Una de las tendencias más destacadas es el auge de algunas prácticas como el yoga o la meditación, especialmente entre quienes no se identifican con ninguna religión. El 36% de los agnósticos y el 30% de los ateos afirman practicarlas, porcentajes superiores a los de católicos (28%), evangélicos (22%) y musulmanes (13%).

El 38% de los catalanes también afirma hablar con sus seres queridos fallecidos. El 47% de los católicos reconoce hacerlo, pero también el 35% de los agnósticos y el 16% de los ateos, superando a los evangélicos (19%) y los musulmanes (28%). Asimismo, otras prácticas simbólicas como encender velas o realizar ofrendas son populares también entre agnósticos y ateos.

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En el extremo contrario, el barómetro señala que actividades más vinculadas a la práctica religiosa formal son menos habituales. Solo el 25% de los catalanes afirma leer textos sagrados, el 11% solicita asistencia espiritual -por ejemplo, en hospitales- y apenas un 9% participa en peregrinaciones o encuentros religiosos. En estos casos, sí se observa una mayor concentración entre colectivos religiosos concretos: leer libros sagrados es común entre evangélicos (72%) y musulmanes (74%), pero mucho menos entre católicos (20%).