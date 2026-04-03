Dos jóvenes y una agente de los Mossos rescatan a dos delfines varados en una playa de Sant Feliu de Guíxols

Dos jóvenes que hacían deporte y una agente de los Mossos han salvado a dos delfines que habían quedado varados en una playa de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Los dos cetáceos han aparecido justo en la orilla de Sant Pol a primera hora de la mañana. Hacia las ocho horas una mujer ha descubierto a los delfines encallados y ha alertado al 112, que a su vez ha avisado los Mossos d'Esquadra.

Una patrulla ha ido hasta la zona y la agente y los dos chicos han entrado al agua. A través del la Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM), que les ha ayudado a distancia, han reintroducido los animales dentro del agua y les han orientado hacia mar.

Después de corregir la posición de los dos delfines, de la especie grampus griseus, con un pequeño impulso se han podido remontar mar adentro. Según los testigos, los cetáceos no parecía que estuvieran enfermos, sino tan solo desorientados.

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Siguiendo el protocolo

El Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols precisa que el salvamento se ha hecho "con rapidez" y respetando "el protocolo de actuación en este casos". Es decir, que a través del 112 se ha alertado el CRAM y ha sido la fundación quien ha tutelado el rescate. Después de ver imágenes de video de los dos delfines varados, la entidad ha autorizado a la agente y los jóvenes a intentar salvarlos. Han aconsejado la manera correcta de que volviesen al mar y la orientación precisa.