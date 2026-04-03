Helena María Sánchez, trabajadora social: "El juego y el ocio saludable potencian la educación formal"

Las vacaciones escolares de Semana Santa representan un respiro, una oportunidad para desconectar antes de afrontar la cuesta final del curso. Aunque no todos los alumnos pueden disfrutarlas igual. Las familias en situación de vulnerabilidad económica no pueden permitirse una escapada, e incluso muchas veces ni siquiera conciliar. Ante ello, el programa CaixaProinfancia promueve casales y actividades de ocio educativo junto con entidades de toda España, como Almanjáyar en Familia (Alfa), en Granada, de la cual Helena María Sánchez es coordinadora del área de Infancia y Juventud.

¿Cómo trabaja Alfa con las familias vulnerables de Almanjáyar?

Estamos en un barrio obrero y multicultural formado por familias que trabajan sobre todo en el sector servicios, por lo que muchas veces sus turnos coinciden con la franja en la que sus hijos ya no están en el colegio. Así que por las tardes les ofrecemos actividades deportivas, aula de estudios, talleres creativos.... Para los adultos, les acompañamos en cuestiones de formación, búsqueda de empleo, aprendizaje de español para migrantes, acompañamiento en trámites o incluso talleres para romper la brecha digital.

¿Qué importancia tiene para los niños y jóvenes tener un espacio donde acudir al salir del colegio?

Más allá de hacer los deberes, porque la mayoría de los niños son responsables, detectamos carencias en la adquisición de hábitos de estudio, rutinas, el uso de la agenda o el refuerzo en materias que se van complicando. Así que es importante dar continuidad al refuerzo educativo y ofrecer un acompañamiento individualizado. A veces, incluso, accediendo a servicios que suelen ser costosos, como logopedia, psicología o psicomotricidad. Este apoyo es vital para su futuro.

Ahora, en plena Semana Santa, ¿siguen ofreciendo ese apoyo a pesar de que no haya clases?

Sí, durante el verano, Navidad y Semana Santa. el programa Abierto por Vacaciones traslada las actividades a la mañana. No hay aula de estudio formal, pero funciona como un centro abierto de ocio saludable y espacio de conciliación. Por ejemplo, trabajamos habilidades como las emociones, la creatividad, la expresión corporal y la interacción con los compañeros.

¿Siempre combinando ocio y educación?

Eso intentamos, pero no hay que olvidar que el ocio en sí mismo es un derecho que muchas veces se pasa por alto. El juego y el ocio saludable potencian aspectos que ayudan mucho a la educación formal, como la escritura, el teatro o la gestión emocional. Si solo nos quedáramos en lengua, matemáticas y ciencias, seríamos máquinas de estudio.

Almanjáyar es multicultural. ¿Cómo gestionan la mezcla de orígenes, idiomas, religiones...?

Desde la naturalidad y la acogida. El espacio está abierto para todos los vecinos y vecinas, vengan de donde vengan. Nosotros siempre apostamos por la educación. Creemos que la educación rompe barreras, ofrece futuro y que todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Escuchamos, atendemos y acompañamos hasta donde el joven quiera llegar, independientemente de su nacionalidad o religión.

¿La educación sigue activando el ascensor social?

Noticias relacionadas

Sí, tenemos numerosos casos de usuarios que están cursando grados superiores o carreras universitarias. Incluso algunos de ellos, tras formarse, han empezado a trabajar con nosotros . Cuando se da la oportunidad a todo el mundo por igual, los resultados llegan. El contexto social aprieta, pero nuestro trabajo consiste precisamente en brindar las mismas oportunidades ante realidades distintas.