El Govern prevé reducir 6.000 toneladas de emisiones de CO2 al año con el plan de choque del bus interurbano

La conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha asegurado que el plan de choque del bus interurbano permite reducir 5.982 toneladas de emisiones de CO2 en un año gracias a las 68 actuaciones que se han ejecutado en todo el territorio, que representan el 93% del total.

En un comunicado este viernes, explican que el plan, que se inició el verano pasado, contempla un total de 73 mejoras financiadas con 17 millones de euros, de los cuales 9 proceden del Fondo Climático.

Las acciones desplegadas han priorizado el refuerzo de los corredores con más demandas y la mejora de las conexiones con centros sanitarios y educativos: en la demarcación de Barcelona se han completado el 90% de las actuaciones previstas; en Girona, el 93%, y en Tarragona y Lleida el 100%.

Con las medida ejecutadas se prevé un incremento de la demanda de unos 2,7 millones de viajeros anuales, lo que equivaldría "a evitar, aproximadamente, 2.250.000 desplazamientos en vehículo privado".

Las actuaciones con origen o destino a la demarcación de Barcelona se calcula que pueden conllevar un ahorro de unos 2.900 vehículos que entran y salen cada día de la capital catalana.

Financiación circular

Mediante el Fondo Climático, la Generalitat destina el 50% de los ingresos obtenidos del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica y el 20% de la recaudación del impuesto sobre instalaciones con impacto ambiental a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, como el impulso del transporte público.

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El Govern remarca que este modelo de financiación circular "reinvierte directamente los recursos obtenidos de los impuestos ambientales en proyectos que reducen emisiones, mejoran la calidad de vida y fomentan la equidad territorial".