Evacúan diversas viviendas en Esparreguera por el colapso del tejado de dos casas contiguas

El Ayuntamiento de Esparreguera ha gestionado el alojamiento en un hotel de la población para dos de los vecinos de la calle del Hospital que esta noche de viernes a sábado no podrán volver a casa, por el riesgo que suponen las dos viviendas que este mediodía han sufrido el colapso del tejado.

La primera evaluación que han hecho el arquitecto municipal y el de los Bombers, conjuntamente con el Grupo de Estructuras Colapsadas de Bombers de la Generalitat, ha sido que habría que gestionar una empresa de derribos para realizar un derrumbe total o parcial de los edificios afectados, cosa que no permite el regreso a casa de los vecinos desalojados de las viviendas de al lado.

La calle donde se ha producido el derrumbe del tejado de dos viviendas / Bombers

Todo ha empezado cuando el tejado de dos casas contiguas se ha derrumbado este mediodía en Esparreguera. El aviso se ha dado a las 14.47 horas, cuando los vecinos han avisado de que se había derrumbado una parte del tejado a dos aguas del número 40 de la calle del Hospital. Posteriormente, se ha comprobado que también afectaba el tejado del número 42. Se trata de dos edificios de planta baja y dos pisos.

Los Bombers de la Generalitat han desplazado hasta 5 dotaciones, que han decidido evacuar las casas de los lados y las de delante, mientras no se conocía el alcance de la afectación. Antes que nada, los Bomberos han desalojado, por seguridad, a los vecinos de los números 38 y 44, y también a los de las casas de delante. Concretamente, de los números 33, 35 y 37. Después se ha buscado la certeza de que no había personas bajo los escombros, ya que las casas estaban deshabitadas en el momento del derrumbe.

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A estos vecinos desalojados, pasadas las 5 de la tarde, se les ha permitido entrar en casa para coger objetos imprescindibles, y tendrán que pasar la noche fuera de casa, en un hotel que les ha facilitado el Ayuntamiento, hasta que no se pueda asegurar su regreso. La calle permanece completamente cortada al tráfico, tal como ha asegurado la Policía Local de Esparreguera.