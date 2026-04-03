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Paliza grupal

Detenido un menor por apalear a uno de los agresores de un joven con discapacidad en L'Arboç

El joven está siendo investigado por un delito de lesiones y ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores

Detenido un hombre de 45 años por la muerte de su pareja en Vizcaya

Un agent dels Mossos. | MOSSOS D’ESQUADRA

Un agent dels Mossos. | MOSSOS D’ESQUADRA

ACN

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L'Arboç
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Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un menor por agredir a uno de los agresores que apalearon a un joven con discapacidad en l’Arboç (Baix Penedès) hace más de una semana. Según fuentes policiales, el detenido está siendo investigado por un delito de lesiones y ya ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. El arrestado participó en una nueva agresión grupal a un menor este martes por la noche en la calle de la Estación del ferrocarril.

En cuanto a la paliza al joven con discapacidad, de 19 años, se saldó con tres personas detenidas, dos menores de edad y un mayor, a quienes se les atribuyó el delito de robo con violencia y/o intimidación y trato degradante o vejatorio.

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