La Comunidad Valenciana trata de frenar la huelga indefinida del profesorado: la primera reunión para negociar salarios será el 16 de abril

La Conselleria de Educación quiere poner freno a la huelga indefinida que el profesorado de la Comunitat Valenciana podría hacer a partir del mes de mayo, una noticia que los sindicatos anunciaron el miércoles. Lo ha hecho ofreciendo un calendario para negociar una mejora de sus condiciones laborales, entre los meses de abril y julio. De hecho, la primera reunión está fechada para el próximo 16 de abril, solo cuatro días después de volver de las vacaciones de Pascua; y se espera que se aborde una de las principales reivindicaciones: los salarios del personal docente.

Así lo han transmitido fuentes sindicales del Sindicato de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) este jueves. Ha sido el propio departamento de la consellera María del Carmen Ortí el que ha enviado un calendario de reuniones con varios de los temas que se incluyen en la plataforma reivindicativa de los sindicatos, con la excepción del punto de las infraestructuras. Conselleria plantea cuatro reuniones hasta el mes de julio, una por mes y con un tema diferente en cada una de ellas.

El calendario es el siguiente:

16 de abril . Reunión con las retribuciones como principal asunto.

. Reunión con las retribuciones como principal asunto. 7 de mayo . Se hablará de medidas para reducir la burocracia en los centros.

. Se hablará de medidas para reducir la burocracia en los centros. 11 de junio . Se hablará de plantillas y ratios.

. Se hablará de plantillas y ratios. Y, en la última, la del 16 de julio, el tema principal será el fomento del valenciano dentro del marco legal.

De emprenderse la negociación, falta ver si el profesorado mantiene la huelga indefinida. A nadie se le escapa que esta propuesta es una forma de desactivar la movilización y acabar el curso de una forma diferente a la que se esperaba el martes, cuando los sindicatos hablaban de una primavera calienta en la enseñanza valenciana.

Huelga indefinida

El profesorado lleva semanas apuntando a esa posibilidad, que confirmaban algunos de los representantes de los sindicatos convocantes este martes en la manifestación multitudinaria celebrada en València. “Desde el 25 de septiembre estamos intentando negociar y no hay manera. Podemos anunciar que, si no hay una reacción real y nos sentamos a conseguir mejoras, en mayo se acaba el curso", advertía Marc Candela, coordinador del STEPV. Por su parte, Mayca Martínez, de UGT, afirmaba que los docentes se veían “forzados” a dar ese paso si no había cambios.

Mantener una huelga indefinida durante varias semanas -podría llegar incluso a un mes- no es tarea sencilla y tiene un coste elevado para los huelguistas. Así que los sindicatos que forman parte de la plataforma reivindicativa y han convocado la huelga de este martes -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- se planteaban el martes varias opciones. En cualquiera de los casos, la fecha de inicio que se baraja es el 20 de mayo, un mes y unos días antes del final oficial del curso escolar.

La idea era pensar varias opciones: una huelga indefinida completa, la fórmula de un día de huelga en cada territorio, por ejemplo, en cada comarca; o dividir el calendario del paro por etapas educativas.

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Movilización el martes

El pasado martes el 38 % del profesorado se sumó al paro, según los datos oficiales de la Conselleria de Educación, aunque los sindicatos elevaban la participación al 80 %. Su principal exigencia era una "negociación real" para aplicar mejoras en el sistema educativo público de la Comunitat Valenciana. La jornada estuvo marcada por manifestaciones multitudinarias en varias ciudades: 16.000 personas en València, 3.000 en Alicante y 1.500 en Castelló. Y hubo otras concentraciones importantes en otras capitales de comarca.