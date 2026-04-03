Ayuso disfruta ya de la Semana Santa de Sevilla con Carlos Herrera como anfitrión en el Jueves Santo

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, disfruta en Andalucía de unos días de esta Semana Santa y ya está en Sevilla, donde se quedará a vivir la experiencia única de la Madrugá. A Ayuso ya se le ha visto este Jueves Santo en el centro de la ciudad, en un balcón de lujo, con vistas a las procesiones en una de las arterias de la ciudad. Como anfitrión uno de los mejores guías de la Semana Santa sevillana, el periodista Carlos Herrera, que está viviendo unos días plenos sin perderse ni una hermandad en las calles de la ciudad, tal y como dejó constancia en sus redes sociales la periodista de COPE, Inma Jiménez.

Ayuso tiene agenda en Andalucía con escala en Málaga y Sevilla. Tras vivir por primera vez el desembarco del Cristo de la Buena Muerte en la capital malagueña, se ha trasladado a Sevilla para disfrutar de la tarde del Jueves Santos y la Madrugá sevillana, una de las noches más importantes de la ciudad, con la Macarena, la Esperanza de Triana o el Gran Poder en sus calles. No estará acompañada por Juanma Moreno, presidente de la Junta, que "tiene ya prevista agenda en otras provincias para esos días", informan desde su equipo. La acompaña su jefe de gabinete, el periodista Miguel Ángel Rodríguez.

Aunque no hay nada oficialmente confirmado, se espera que Ayuso pueda asistir esta noche a uno de los momentos más especiales de la Madrugá sevillana, la salida de la Esperanza Macarena desde su Basílica. Es habitual que el balcón de la hermandad esté lleno de rostros famosos y políticos para vivir ese momento único.

Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez en un balcón de la esquina de Francos y Argote de Molina en el Jueves Santo sevillano. / Inma Jiménez

Momentos únicos

El periodista Carlos Herrera está dejando momentos únicos esta Semana Santa de Sevilla. Rindió un especial homenaje a Rafa González Serna en la salida de la Hermandad de la Candelaria el pasado Martes Santo. El periodista de COPE leyó unos versos del pregón del Cofrade que Serna hizo en 2013 en esta hermandad y que este año han quedado plasmados para siempre en cerámica en la fachada de la Iglesia de San Nicolás, a los pies del azulejo del Señor de la Salud. También recitó el periodista algunos versos de su propio pregón en homenaje a la Candelaria, el año en que se cumple el 25 aniversario de uno de los pregones referentes de la Semana Santa de Sevilla

Según informaron desde el Gobierno de Madrid, en la capital de la Costa del Sol acompañará este Jueves Santo al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, el Cristo de Mena, desde su desembarco por la mañana en el puerto de la ciudad por la Legión hasta su traslado a la sede de la Hermandad. En la capital andaluza, la presidenta madrileña vivirá el Jueves y el Viernes Santo, con la Madrugá sevillana.

La presencia de Ayuso en Andalucía coincide con la precampaña electoral, con Juanma Moreno con una actividad intensa cada día desde el Domingo de Ramos, en casi todas las provincias andaluzas. También está disfrutando de las procesiones la candidata socialista, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández.

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A principios de mes, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presentó la Bienal de Flamenco de Sevilla en el New York City Center, en el marco del Flamenco Festival de Nueva York, donde Sevilla era la ciudad invitada. Durante ese viaje coincidió con la presidenta de la comunidad de Madrid. Ayuso y Sanz acudieron juntos al espectáculo de la bailaora Sara Baras, exhibiendo en todo momento la buena relación que mantienen.