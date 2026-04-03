Asturias acatará las medidas que fija el duro informe sobre Minas: Borja Sánchez ejecutará las propuestas que plantea la inspección

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, asumirá e implantará en su consejería las propuestas de mejora y recomendaciones que establece el informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre el área de Minas, a raíz de la investigación abierta tras el accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores de una empresa que extraía ilegalmente carbón sin que la Administración lo detectase.

Como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Gobierno del Principado conocerá de boca del propio consejero las conclusiones de un informe que, según las fuentes consultadas, señala diversas disfuncionalidades y deficiencias en el servicio. Será también el propio Sánchez quien enumerará las actuaciones que se llevarán a cabo de manera inmediata o progresiva, dentro de un proceso de intervención y control exhaustivo del Servicio de Minas.

Tras el accidente de Cerredo y la dimisión de quien fuera consejera de Transición Ecológica y anterior directora de Minas desde el año 2017, Belarmina Díaz, el presidente Adrián Barbón optó por una solución salomónica: clausuró íntegramente la consejería y repartió sus competencias, que aunaban cuestiones industriales y medioambientales, entre dos consejeros. Borja Sánchez, hasta entonces titular de Ciencia, asumió la parte de Industria, incluida el área de Minería y Energía, mientras que las competencias medioambientales fueron para la consejería de Alejandro Calvo.

Así pues, Borja Sánchez recibió la gestión de Minería después del cataclismo político que supuso el accidente de Cerredo. Ya cuando le fue encomendada la tarea, recibió de Barbón la encomienda de llevar a cabo una "regeneración" en el Servicio de Minas, como informaba LA NUEVA ESPAÑA justamente el Viernes Santo del pasado año. Tal fue así que ninguno de los cargos de la anterior consejería de Transición Ecológica vinculados a Industria permaneció en el puesto. Sánchez colocó a un hombre de su confianza, Javier Cueli, como director general de Energía y Minería.

Borja Sánchez y Javier Cueli, en una imagen de archivo. / J. L. CEREIJIDO

Las principales actuaciones, supeditadas desde hace un año al informe

El consejero ya ha acometido a lo largo de este año mejoras en el Servicio de Minas. No obstante, el propio Borja Sánchez reconoció el pasado 27 de enero que "hay cuestiones que hemos supeditado a la publicación del informe de la Inspección de Servicios y que en su momento analizaremos". Lo aseveró en su comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria que evalúa, tras el siniestro de Cerredo, la actuación y el funcionamiento del Principado en relación con la mina de Degaña. En aquel momento, Sánchez afirmó que las actuaciones "se abordarán en un futuro próximo, toda vez que contemos con la información".

Será precisamente este lunes cuando Borja Sánchez comparezca públicamente tras la reunión del Consejo de Gobierno para exponer el contenido del informe y las actuaciones que llevará a cabo. Está previsto que esté acompañado por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, ya que de su consejería depende la Inspección General de Servicios. No obstante, el informe definitivo emitido por los inspectores está en manos del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, como responsable del área evaluada.

Giro clave en las inspecciones mineras

En cualquier caso, la nueva cúpula de Industria ha empezado a mover algunas piezas en el Servicio de Minas a la espera del informe de la Inspección General de Servicios. La más visible afecta al propio modelo de inspección de las minas, cuestionado a raíz del accidente y en las comparecencias en la Comisión de Investigación. Ahora se realizan inspecciones sin preaviso, con un margen mínimo para reclamar la presencia del facultativo en la explotación. De hecho, según reconoció el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, algunas incluso en la propia mina de Cerredo. Campo explicó además que ese giro se adoptó tras revisar cómo se actuaba en otras comunidades autónomas mineras, donde, según sostuvo, las inspecciones se venían haciendo también con aviso previo, como en Asturias.

Planificación

Además, se ha establecido un "plan de inspección", también a raíz de un acuerdo celebrado en la Comisión de Seguridad Minera. La dirección general de Minas ha establecido además campañas inspectoras específicas a instalacones mineras, con revisiones sobre "instalaciones de baja tensión, de alta tensión o equipos de compresión". Esa campaña se inició ya el año pasado y proseguirá durante este.

Digitalización, eficiencia y modernización

El otro gran eje de cambios está en la digitalización. La dirección general de Minas ha abordado una "modernización" del servicio en tres frentes concretos: el plan de labores, los partes de accidente y el catastro minero. Sobre el primero, los responsables de la Consejería admitieron que se realizaban los trámites con una aplicación "un tanto obsoleta". Las refomas adoptadas buscan obtener una mayor "eficiencia y productividad". En el caso del catastro minero, el propósito sería también "ganar en transparencia".

De hecho, la dirección general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial ha estado trabajando en tres nuevos desarrollos para llevar a cabo las aplicaciones antes citadas para redundar en una mejora del servicio. Se trata, como aclaró el director general Javier Fernández de nuevas aplicaciones que se han desarrollado, ya que "no existían".

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El director general de Energía y Minería, Javier Cueli, ya aseguró a principios de año que el Servicio de Minas "puede mejorar en su trabajo habitual", principalmente "en la aplicación de los medios informáticos que se utilizan para la gestión del trabajo del día a día".