Los astronautas de Artemis II en su primera entrevista desde el espacio: "La inyección translunar fue un momento bastante tenso"

"Antes que nada, querríamos mandar un saludo a nuestras familias, porque estamos bastante lejos de la Tierra y todavía no hemos podido decirles hola". Así ha empezado, con un saludo y corazones para sus familias, la primera entrevista de los astronautas de la misión Artemis II desde el espacio, concedida a la televisión estadounidense CBS News. Los astronautas Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Hammock Koch, con la primera mujer y el primer afroamericano que viajan a la Luna, han abandonado la órbita terrestre tras completar con éxito el encendido clave del motor principal de la nave espacial Orión y se dirigen ya a la Luna, según ha informado la Nasa.

Pese a que la tripulación llevaba desde 2023 preparando esta misión espacial, los astronautas han explicado que el momento de dejar atrás la plataforma y empezar la propulsión fue lo más sorprendente hasta el momento. "Una de las cosas que nos sorprendió a todos fue cuando se encendieron realmente los propulsores de combustible sólido y dejamos atrás la plataforma. Fue un momento de incredulidad. El hecho de despegar te coge totalmente por sorpresa, incluso aunque lo estuvieras esperando. Y se me dibujó una enorme sonrisa en la cara", explica Reid Wiseman.

Trayecto "muy suave"

Abandonar la órbita terrestre también fue sorprendente, explica Christina Hammock, por cómo de "suave" fue el viaje con los propulsores sólidos. "Todos esperábamos un trayecto realmente muy dinámico, con mucho movimiento. Íbamos preparados por si no podíamos ver la telemetría, incluso por si no podíamos tocar interruptores. Y fue muy suave. Sí se notó una diferencia cuando se separaron y nos quedamos solo con los motores principales. Pero, en general, fue un gran viaje", cuenta.

La maniobra de inyección translunar, el momento en el que se encienden los motores de la nave Orión para dejar atrás la órbita circular alrededor de la Tierra e iniciar una órbita ovalada para llegar a la Luna, "fueron unos momentos bastante tensos", relata Wiseman. "Y cuando terminamos esa maniobra, simplemente nos miramos los unos a los otros".

"Hay mucha gente indicándonos cómo operar y gestionar este vehículo, y hemos recibido un entrenamiento excelente. Así que uno va paso a paso, y creo que eso demuestra de manera extraordinaria lo que este equipo es capaz de hacer", añaden.

Lo que más ilusión les hace, cuenta Hammock, son las privilegiadas vistas que van a tener de la luna. "Después de haber vivido unas vistas increíbles del planeta Tierra y de haber visto el planeta entero por la ventana, en un solo encuadre, saber que vamos a tener unas vistas parecidas de la Luna de esa misma manera me entusiasma todavía más. No hay nada que te prepare para lo impresionante que resulta contemplar tu planeta, tu hogar, iluminado como si fuera de día y también con el resplandor de la Luna sobre él por la noche. Y saber que vamos a ver la Luna de una forma parecida me hace muchísima ilusión".

Dos siestas cortas en 30 horas

En la entrevista, una distendida charla, también han abordado la gestión del sueño. "Acabamos de reunirnos para nuestra primera comida juntos en el espacio y llevamos fuera del planeta unas 30 horas", explicaban, señalando lo ocupados que han estado durante el último día y medio en el que apenas han podido hacer dos siestas muy cortas.

"Dormir aquí es algo cómico. Christina ha estado durmiendo con la cabeza hacia abajo en el centro del vehículo, un poco como un murciélago suspendido del túnel de acoplamiento. Victor ha estado arriba, donde está Jeremy ahora mismo. Tiene un rinconcito muy apañado encajado ahí. Luego Jeremy ha estado estirado en el asiento uno. Y yo he estado durmiendo debajo de las pantallas por si algo salía mal", cuentan.

"Es más cómodo de lo que uno pensaría, y es agradable volver a dormir en ingravidez. Cada vez que me estaba quedando dormido anoche tenía la sensación de que estaba tropezando al bajar de una acera, y eso me despertaba. Así que mi cuerpo se está reaclimatando. Hacía unos años que no estaba aquí arriba", cuenta Wiseman, el comandante de la misión cuya primera misión espacial fue en 2014.

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Respecto a la importancia de la misión, explican que "esto no ha hecho más que empezar". "Hemos trabajado muy duro y aún nos queda mucha misión por delante, quiero decirles que sigan atentos y que no pierdan de vista lo que está ocurriendo".