Anulado el encuentro de Marcs "más grande de la historia" que intentaba batir un Récord Guinness

Después de una gran expectación por lo que debía ser el encuentro de Marcs “más grande de la historia”, los organizadores —el impulsor de la iniciativa, Marc Cortés, es de Quart— han hecho saber a sus más de 10.000 seguidores (organizados en grupos de WhatsApp, Telegram e Instagram) que la cita del 25 de abril tendrá que posponerse: “Por motivos burocráticos vinculados a los permisos del Guinness World Records y a la autorización del recinto (que debía ser el Parc del Fòrum de Barcelona), este año se nos ha denegado la posibilidad de celebrar el acontecimiento en las condiciones necesarias”, señalan a través de un comunicado, en el que también aseguran que “hasta el último momento hemos trabajado para encontrar una salida y poder sacarlo adelante tal como lo habíamos imaginado”.

Una situación que confiesan que viven con “dolor, frustración y cierta culpa”: “Dolor porque había mucha ilusión y muchas personas implicadas; frustración porque hemos empujado y no hemos dejado de creer en ello hasta el final; y culpa porque sabemos que muchos de vosotros habéis confiado en el proyecto, lo habéis compartido, lo habéis defendido y lo habéis sostenido con ganas”. También han querido dejar claro que “hemos tenido opciones de hacer el acontecimiento más light, pero no es lo que queremos; queremos batir un Récord Guinness y queremos que sea espectacular”.

Con todo, aseguran que “esta historia no se detiene aquí” y avanzan que “el Ayuntamiento de Barcelona ya nos ha concedido la autorización para celebrar el acontecimiento el año que viene”. Y ya tienen fecha: el 25 de abril de 2027, coincidiendo con Sant Marc. En este sentido, quieren poner en valor que “todo el esfuerzo de este año no será en vano; lo convertiremos en motor para hacerlo mejor, más preparado, más sólido y aún más grande”.

Más de 9.000 personas confirmadas

Hasta ahora, ya había más de 9.000 Marcs confirmados. “La gente nos ha pedido quedar todos en una plaza, pero es inviable por motivos legales y de seguridad”, señala otro de los artífices de la iniciativa, Marc Leal. Estos últimos días, ayuntamientos como el de Granollers se han puesto en contacto con la organización para cederles sus espacios. No obstante, aunque tienen el sí para celebrar el encuentro en el Parc del Fòrum el año que viene, esto les ha abierto la puerta a estudiar otras ubicaciones.

Los orígenes

Todo empezó como una apuesta. Y es que a finales del verano pasado, cuando el integrador social y vecino de Quart Marc Cortés se tomaba una cerveza con unos amigos, le desafiaron a hacer un encuentro de Marcs: “Me explicaron, como anécdota, que habían participado en un encuentro de Jorges en Madrid, yo pensé que conocía a bastantes chicos que se llamaban Marc y ellos me contestaron que no creían que pudiésemos superarlos” (llegaron a los sesenta Jorges), recuerda.

Sin pensárselo dos veces y con la adrenalina del momento, decidió crear un grupo de WhatsApp (bautizado como Marcs Attacks) con los contactos que tenía en la agenda que se llamaban como él. Cada Marc añadía a sus contactos, hasta que, de la noche a la mañana, ya eran más de 200. “Al principio solo había gente de Girona, pero de golpe había Marcs de Barcelona, Tarragona y Lleida”, explica Cortés, artífice de la iniciativa, que lidera el encuentro junto con el barcelonés Marc Leal.

Entonces, se propusieron intentar batir un Récord Guinness (el de la reunión más grande de personas con el mismo nombre) con el encuentro de Marcs “más grande de la historia”. El récord actual lo ostenta Bosnia y Herzegovina, que el 30 de julio de 2017 consiguió reunir a 2.325 personas que se llamaban Iván.

Una diada castellera, conciertos, diablos y humoristas

El encuentro será una jornada al aire libre con actividades durante todo el día, que tendrán un denominador común: todos los participantes se llamarán Marc. Habrá una diada castellera de Marcs, una actuación de diablos formada por Marcs, sardanas a cargo de Marcs y una charanga de Marcs. También habrá dj, conciertos y humoristas, así como payasos, magos y foodtrucks con un Marc a los fogones.

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También han contactado con Marcs “famosos”, como Marc Gasol, Marc Márquez, Marc Cucurella o Marc Ribas, para invitarlos al encuentro. “Marc Gasol y Marc Cucurella nos han dicho que, si pueden, intentarán venir”, confiesan.