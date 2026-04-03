Alicante eliminará dotaciones públicas para construir viviendas de alquiler social tras el escándalo de Les Naus

El Ayuntamiento de Alicante anuncia que ampliará su red de viviendas públicas de alquiler social con la construcción de unos 1.300 inmuebles destinados a colectivos desfavorecidos, familias en situación de emergencia habitacional, personas mayores y jóvenes menores de 35 años. En plena crisis por la falta de acceso a la vivienda y tras el escándalo de Les Naus, el ejecutivo de Luis Barcala avanza que el futuro Plan General cambiará el uso de nueve parcelas, hasta ahora dotacionales, con este fin.

En concreto, los solares seleccionados se encuentran en Juan Pablo II (PAU 1), Benisaudet, el PAU 5, Playa de San Juan (PP-1/6), La Cerámica - Santo Tomás (APD-2), Benalúa, la Cornisa de San Agustín (APD-6) y en la Zona Norte (Gastón Castelló). Según ha informado el equipo de gobierno en un comunicado, la ciudad cuenta actualmente con un parque público de vivienda en alquiler, pero "las necesidades actuales y futuras superan a la oferta existente", por lo que la configuración de esta red de suelos supone "una cuestión estratégica de primer orden".

Esta actuación se llevará a cabo mediante la "reutilización y recalificación de suelos dotacionales existentes", que pueden provenir de usos educativos que, tras el análisis de necesidades, "no resultan necesarios para centros de enseñanza reglada", garantizando la suficiencia de reservas para el sistema educativo, así como de otros usos dotacionales sobrantes o infrautilizados. Un anuncio que va en la línea del modelo avanzado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien ha propuesto la construcción de 120.000 viviendas en el conjunto de la Comunidad en suelos dotacionales de titularidad municipal y en terrenos en manos de la administración local. Estas parcelas acumulan, según cálculos del ejecutivo autonómico, ocho millones de metros cuadrados, pero el presidente considera que con el uso de la mitad de este espacio sería suficiente para llevar a cabo su propósito.

"Operaciones flexibles"

De acuerdo con el ejecutivo de Barcala, se trata de "operaciones dotacionales flexibles", en las que no toda la parcela tiene que destinarse a uso residencial, permitiendo coexistir con otros equipamientos en planta baja o la creación de zonas verdes que contribuyan al espacio urbano y a la calidad de vida de la ciudad. De este modo, "se optimiza el suelo público disponible para atender la demanda de vivienda asequible, favoreciendo una ordenación urbana más eficiente, integrada y socialmente orientada" en Alicante.

"La vivienda es una absoluta prioridad de este equipo de gobierno", ha apuntado este jueves el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, quien asegura que ese interés se está plasmando en "la planificación urbanística de la ciudad para los próximos años". Esta reserva de suelo para alquiler social, que "no tiene precedentes" según Peral, permitirá "disponer de una amplia bolsa pública municipal para garantizar el acceso de los alicantinos a una vivienda asequible".

Además, el Ayuntamiento mantiene que el desarrollo de las futuras promociones deberá materializarse "mediante proyectos de alta calidad arquitectónica, impulsados a través de concursos de diseño, y orientados a la sostenibilidad, eficiencia energética y calidad constructiva". Al mismo tiempo, el Plan General garantizará, según el ejecutivo del PP, "una cantidad suficiente e incluso excedente de suelo dotacional con otros usos, para cubrir las previsibles necesidades futuras de la ciudad".

Más retrasos en el Plan General

Hasta ahora, y a la espera de conocer el borrador del futuro Plan General, el Ayuntamiento ya ha avanzado diferentes aspectos del documento. En este sentido, el gobierno de Barcala se ha comprometido a impulsar la vía litoral de 21 kilómetros de la que se lleva hablando en el Consistorio desde tiempos del tripartito; la creación de seis nuevos parques entre los que se incluyen infraestructuras ya anunciadas como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran campo de viñedos de las Torres de la Huerta; nuevas medidas contra inundaciones como programas de paisaje para la regeneración y mejora de la funcionalidad de los barrancos de las Ovejas, Agua Amarga y Juncaret; más dotaciones culturales junto al puerto; o la construcción de aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas.

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En repetidas ocasiones, el alcalde se comprometió a que el borrador sería aprobado de forma inicial (por parte de la Junta de Gobierno Local) durante el segundo semestre del 2025. Del mismo modo, en las ruedas de prensa semanales que el ejecutivo local celebras cada martes, el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar, manifestó de forma reiterada que la tramitación seguía su curso habitual y que el documento se haría público a la mayor brevedad posible. Ahora, su validación se pospondrá, al menos, hasta el próximo verano, debido a la nueva consulta pública emprendida por el ejecutivo popular. La segunda en menos de un año.