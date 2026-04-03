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Operación Semana Santa

Un accidente múltiple de la AP-7 en Olèrdola implica a 5 turismos y deja 3 heridos leves

Otro siniestro en la C-32, en Sitges, provoca colas de hasta 8 kilómetros en sentido Tarragona

DIRECTO | Operación Semana Santa 2026, hoy en directo | Última hora del tráfico, la DGT y el estado de las carreteras

El tráfico en la operación salida de Semana Santa.

El tráfico en la operación salida de Semana Santa. / ACN

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El accidente múltiple que se ha registrado en la AP-7, en Olèrdola, ha implicado a 5 turismos y ha dejado tres personas heridas de carácter menos grave. El SEM ha activado tres ambulancias y ha atendido a tres personas en el lugar de los hechos. Posteriormente, ha trasladado a los heridos al hospital Sant Camil.

El accidente ha provocado colas de hasta 14 kilómetros. Ahora ya están todos los carriles abiertos, pero aún se mantienen retenciones de 7 kilómetros desde Avinyonet del Penedès.

En las últimas horas, coincidiendo con la segunda operación de Semana Santa, se han producido varios accidentes. En la C-32, en Sitges, un siniestro ha provocado colas de hasta 8 kilómetros en sentido Tarragona. Y otro accidente en la C-65, en Llagostera, ha generado retenciones en dirección a Platja d'Aro.

Por otro lado, a lo largo de la mañana se ha producido un accidente en la C-55, en Monistrol de Montserrat, con 2 kilómetros de retenciones. Y un turismo se ha incendiado en la B-20/C-32, en Cornellà de Llobregat, en sentido Trinitat.

Además de los accidentes, la AP-7 ha registrado colas en diferentes tramos: en Montmeló en sentido norte, en Castellbisbal en sentido sur, en Castellví de Rosanes en sentido sur y en Gelida.

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También destacan los 9 kilómetros de retenciones en la N-II a la altura de Vidreres en dirección a Girona. Otras carreteras catalanas afectadas por las colas de las últimas horas son la C-16, que registra 7 kilómetros de retenciones a la altura de Cercs, y la C-17 en dirección norte, en puntos como Lliçà de Vall y Ripoll.

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