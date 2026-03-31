Vigo no es como Sagunto: aquí las mujeres son indispensables en los pasos de Semana Santa

Esta Semana Santa 381 cofrades votaron en Sagunt (Valencia) si permitirían participar a mujeres en las procesiones del municipio. Más de la mitad dijo que no, arriesgándose a ser expedientados y abriendo la puerta a que les retiren el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se aferran a que es una tradición de cinco siglos de historia, pero las costumbres pueden cambiar o adaptarse. Y si no que se lo digan a las mujeres de la Hermandad de la Pasión de Vigo, que hace dos décadas salvaron de su desaparición uno de los pasos, el del Ecce Homo.

Laura Cascallar (53 años) está ahora al frente: «Mi abuelo materno fundó la hermandad, pero llegó un momento en el que se dejó de salir porque la gente se hizo mayor. Entonces mi madre y mi tía se quedaron al frente y buscaron gente conocida para sacarlo adelante. Conocían sobre todo a mujeres, así que se constituyó en femenino», cuenta. Fue hace mucho tiempo pero hoy siguen siendo todas mujeres. Eso sí, abogan por la igualdad y no hacen distinciones por sexo: «Aceptaríamos a los chicos que quisiesen unirse».

Vigo tiene alrededor de un centenar de cofrades y la mitad son mujeres. En este grupo hay de todas las edades. La más joven, Maite Martínez, cumple hoy 18 años. Se unió hace dos junto a su madre, Maite Rodríguez, porque sintió devoción desde pequeña. «Con apenas seis años iba con una cámara haciéndole fotos a todo, ya le encantaba», cuenta la mayor. Su hija explica que para ella es un gran honor: «Siempre le dije a mi madre que algún día iba a ir. Cuando surgió la oportunidad no lo dudé, fui muy feliz», cuenta. Su participación comenzó tras encontrarse en su parroquia, Santa Marta, a una compañera del coro siendo cofrade. «Mi madre me animó a preguntar y enseguida nos facilitaron trajes y nos incluyeron», recuerda.

Tanto ella como su madre son creyentes y practicantes. Rodríguez cree que lo que ocurrió en Sagunt es «un sinsentido». Por su parte, Cascallar señala que lleva el paso como «un homenaje» a su abuelo y con total normalidad, alejados de la polémica.

A su hermandad aportan jóvenes como Maite y mayores como Ramonita, de 95 años, que como no puede seguir el ritmo caminando lavó y planchó hasta 200 trajes. Cree que hacen falta nuevas generaciones, un relevo para que, literalmente, sigan «tirando del paso».

La última vez que salieron fue en 2023, los dos años siguientes no pudieron por la lluvia. Marcos Fragueiro, que lidera la Semana Santa en la parroquia, confiesa que en esta ocasión va a haber una sorpresa, además de la salida típica. La suya se une a la de la Piedad, a la Cofradía del Apóstol Santiago en Santiago de Vigo, a la de los Dolores, a la de Bouzas y a la de Teis. Todas saldrán a procesionar y a disfrutar de la fiesta.

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El Jueves Santo va a ser uno de los días grandes. El templo parroquial del Sagrado Corazón arrancará su procesión a las 20.00 horas e irá desde allí hasta Porta do Sol. También saldrá desde Teis la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno a las 19.00 horas.