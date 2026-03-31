El fuerte viento obliga a suspender la circulación de trenes entre Figueres y Portbou

El temporal de viento que está teniendo lugar este martes en el noreste de Catalunya obligará a suspender de forma preventiva la circulación de trenes entre Figueres y Portbou (Girona) a partir de las 14:00 horas, según ha informado Renfe.

El corte del servicio afectará a las líneas R11 y RG1 de Rodalies y se prolongará aproximadamente durante dos horas, hasta las 16:00 h, según las previsiones. Para garantizar la movilidad de los viajeros, la compañía ferroviaria ha preparado un plan alternativo por carretera que cubrirá el tramo afectado hasta que sea posible restablecer la circulación ferroviaria.

La decisión se enmarca en el episodio de fuertes vientos que afecta a Catalunya y que ha llevado a Protección Civil de la Generalitat a mantener activado en fase de alerta el Plan especial por riesgo de ventadas (VENTCAT). Las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya indican que las rachas de componente norte superarán los 90 km/h, especialmente en el Pirineo, el Prepirineo y las comarcas del Alt y Baix Empordà.

Protección Civil pide prudencia

Durante la jornada del lunes, el teléfono de emergencias 112 recibió 1.208 llamadas relacionadas con incidencias provocadas por el viento. Ante la previsión de que el episodio se intensifique este martes, las autoridades han reiterado la petición de prudencia, en unos días en los que muchas personas se encuentran de vacaciones y realizan actividades al aire libre, sobre todo en zonas de montaña.

Protección Civil ha recomendado seguir las previsiones meteorológicas, evitar actividades fuera de zonas controladas y posponerlas si las condiciones empeoran. En el Pirineo, la combinación de nieve y viento puede provocar ventiscas, un fenómeno especialmente peligroso que reduce la visibilidad y dificulta la orientación.

El temporal también está provocando fuerte oleaje en la Costa Brava, entre las comarcas de la Selva y el Alt Empordà, donde se esperan olas que superen los 2,5 metros de altura. Las autoridades aconsejan no acercarse a espigones, paseos marítimos o caminos de ronda y respetar las restricciones de los ayuntamientos.

Además, se prevé una nueva tanda de nevadas intensas en la vertiente norte del Pirineo, que afectará sobre todo a la Val d’Aran, la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà, por lo que se recomienda extremar la precaución en la movilidad y circular con el equipamiento adecuado. Mientras tanto, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) sigue la evolución del episodio con los planes PROCICAT y NEUCAT en prealerta.