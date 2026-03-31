La universidad para mayores de 55 años de la UB se dispara: de 169 alumnos en 2010 a 2.153

La Universitat de l'Experiència -formación universitaria de uno, dos o tres años para mayores de 55 años sin estudios superiores- nació en 2010 como un programa social de la Universitat de Barcelona (UB). En aquella primera edición, 169 alumnos se matricularon para estudiar uno de los cuatro programas ofertados: Biblioteconomía, Educación, Literatura y Psicología. En el curso 2024-25, el número de programas ascendió a 16 (incluidos Derecho, Astronomía, Ciencias de la Salud y Economía) y los estudiantes, a 2.153. Es el campus sénior más grande de Catalunya y el más veterano.

"Nuestros alumnos gozan de la sabiduría que da vivir la historia. Cuando los profesores les hablan del franquismo, no es que se lo sepan bien, es que ellos lo han vivido y saben perfectamente qué fue" — Carles Buenacasa, director de la Universitat de l'Expèriencia

No se trata de grados idénticos a los que cursan los jóvenes en la UB sino una adaptación curricular. Aquí no hay exámenes, aquí se viene por el puro placer de aprender. Los alumnos rondan los 65 años, pero también hay estudiantes de 90 años. Concretamente, este curso hay dos que superan esa edad.

Astronomía y Meteorología, la titulación más demanda en la Universitat de l'Experiencia de la UB

"Todos ellos tienen ilusión y ganas", explica el director de la Universitat de l'Experiència, Carles Buenacasa, que añade que los estudios más demandados son Astronomía y Metereología, Historia, Sociedad y Territorio, Historia del Arte, Humanidades y Ciencias transversales. El curso que viene, habrá una ‘carrera’ adicional, Bellas Artes, pospuesta desde el año de la pandemia.

Un alumno de la Universitat de l'Experiencia toma apuntes en clase. / Marc Asensio Clupes

Estar retirado del mundo laboral y acudir cada día a la facultad es un fenómeno que vive un momento dulce. La Universitat de l’Experiència tiene tal demanda que hay lista de espera para entrar, al igual ocurre en la mayoría de los campus séniors repartidos por toda España. Para cubrir mejor las peticiones, la universidad ha abierto un grupo 'online' en los estudios de Historia. Está funcionando tan bien que, posiblemente, haya réplicas digitales en otras titulaciones.

Los docentes no tienen que pedir silencio y atención varias veces. La disciplina forma parte del ADN de los séniors, que tampoco dudan en levantar la mano cuando no entienden algo

Hace años, el perfil del alumno de l’Experiència correspondía a personas que, de jóvenes, no habían realizado estudios superiores. Hoy, ese tipo de estudiantes se codea con muchos profesionales jubilados que gozan de buena salud y que quieren volver a estudiar y regresar a la facultad, donde se formaron de jóvenes. "Nuestro público es mixto y también muy exigente", explica Buenacasa, que añade que las clases están acompañadas de toda una agenda social y cultural que incluye club de lectura, taller de teatro, coro y tai-chi.

Franquismo

"La juventud está muy bien, pero a veces se sobrevalora. La veteranía también tiene mucho mérito. Nuestros alumnos gozan de la sabiduría que da vivir la historia. Cuando los profesores les hablan del franquismo, no es que se lo sepan bien, es que ellos lo han vivido y saben perfectamente qué fue", destaca Buenacasa.

En las clases, donde los alumnos toman notas a mano en sus cuadernos y libretas, se respira ambiente de trabajo. Los docentes no tienen que pedir silencio y atención varias veces. La disciplina forma parte del ADN de los séniors, que tampoco dudan en levantar la mano cuando no entienden algo.

Una vez concluidos estudios -impartidos por los mismos profesores que dan clase en los grados ordinarios- los estudiantes obtienen un certificado universitario y asisten a una ceremonia solemne en el Paraninfo de la UB. "Contamos con el apoyo incondicional del rectorado", destaca el responsable del campus 'plata', que se autofinancia con unas matrículas más económicas que las de los grados ordinarios y que también cuenta con una ayuda económica "simbólica" del Ayuntamiento de Barcelona.