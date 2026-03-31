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La primera llamada a Emergencias se produjo 45 minutos después de la explosión de la mina de Cerredo

Dos supervivientes fueron trasladados a Villablino y se extrajeron cadáveres de la mina antes de que llegasen los servicios de rescate

Los servicios de rescate, en la mina de Cerredo, el día del siniestro.

Los servicios de rescate, en la mina de Cerredo, el día del siniestro. / Juan Plaza

Vicente Montes

Oviedo
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Hay 45 minutos en sombra tras el accidente minero de Cerredo que, hace ahora un año, el 31 de marzo de 2025, costó la vida a cinco trabajadores y causó heridas a otros cuatro. Son los 45 minutos que transcurren entre la explosión registrada en el interior de la galería del tercer piso de la explotación —donde, según la investigación, la empresa Blue Solving llevaba a cabo labores de extracción ilegal de carbón— y el aviso a los servicios de emergencia.

Ese lapso de tiempo se ha convertido en una tortura para las familias de las víctimas, que consideran que pudo existir una omisión de socorro, más aún cuando uno de los mineros fue hallado con vida por la Brigada de Salvamento en el lugar del accidente. Es la propia Guardia Civil la que fija en su atestado la hora aproximada de la explosión: las 8.45 de la mañana. Los testimonios de los supervivientes apuntan a que la deflagración se produjo cuando los trabajadores ya estaban en la zona del tercer piso en la que se realizaba la extracción de carbón. Lo que no consta en el atestado es una hora exacta de entrada a la mina, por lo que ese tramo previo solo puede reconstruirse de forma aproximada.

Sin embargo, el aviso a los servicios de emergencia no se produjo hasta tres cuartos de hora después, también según el mismo informe policial. Las llamadas a los servicios de emergencia de Asturias y Castilla y León se realizaron en torno a las 9.30 de la mañana; en el caso del 112 Asturias, quedaron registradas a las 9.32, según la documentación de aquella jornada. De hecho, la primera ambulancia movilizada hacia el lugar del siniestro, que partió de Cangas del Narcea, recibió el aviso a las 9.42, según pudo saber este periódico. Es decir, casi una hora después de la explosión.

Hay además otro hecho controvertido. Dos trabajadores heridos en la deflagración lograron salir por su propio pie de la mina. Otro empleado del exterior los subió a un coche de la empresa y los trasladó al centro sanitario de Villablino. Allí fueron atendidos a las 9.30 horas, según confirmaron sanitarios que participaron en su asistencia. "Estaban aturdidos, no sabían muy bien qué había pasado y dudaban de cuántas personas estaban dentro de la mina, si nueve u once", asegura uno de esos profesionales.

Desde el centro de salud de Villablino se efectuó también una llamada a los servicios de emergencia de Asturias y de Castilla y León, aunque los médicos que atendieron a las víctimas sitúan esa comunicación ya en torno a las 10.00 de la mañana. "Ya habían recibido más avisos", señala la misma fuente sanitaria.

El informe de la Guardia Civil añade que, cuando los agentes llegaron al lugar del suceso, comprobaron que otros trabajadores de la empresa ya habían accedido hasta la zona del accidente y habían rescatado dos cuerpos sin vida. La Brigada de Salvamento Minero, que asumió después la dirección técnica del acceso y evaluó las condiciones de seguridad para penetrar en la galería, fue alertada a las 9.44 horas a través del 112 de Asturias, con una información aún "confusa" e incompleta.

Según la declaración policial de los integrantes de la Brigada, estos servicios de rescate recibieron una segunda llamada del 112 a las 10.05 horas, ya con la ubicación precisa del accidente, en una zona en la que, según manifestaron, no les constaba actividad extractiva de carbón.

Los miembros de la Brigada llegaron finalmente al lugar del accidente en torno a las 10.55 horas. Una vez allí comprobaron que ya había personal sanitario en la zona y que habían sido otros trabajadores de la explotación quienes habían accedido antes al punto de la explosión con detectores de gas, logrando sacar a dos fallecidos y a varios heridos.

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Las dudas sobre si existió o no diligencia suficiente en los avisos a los servicios de emergencia han llevado a las familias de los fallecidos a solicitar ante la jueza del Juzgado de Cangas del Narcea el contenido íntegro de las comunicaciones realizadas al 112.

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