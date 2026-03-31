Una nueva baldosa erótica con vaginas y penes aparece en Manresa

Vaginas y penes formando una estrella es la composición de la nueva baldosa erótica que ha aparecido en Manresa, concretamente al lado sur del puente de obra del canal de la Mina cerca de la fuente del Soroll y de Viladordis. Las baldosas artesanales con lemas y motivos eróticos que en el año 2023 empezaron a encontrar técnicos que trabajan para la conservación y el mantenimiento de puentes y viaductos son todo un misterio.

Ya hay localizadas en una treintena de poblaciones, y habría unas sesenta baldosas diferentes. Todas, sin embargo, con un estilo parecido. Algunas con ripios igualmente picantes, y con el año con números romanos. Las primeras que se encontraron, que no quiere decir que fueran las primeras que hubo, se localizaron en Manresa y en Guardiola de Berguedà. A partir de aquí se fueron localizando en más puntos.

Hay baldosas de Castellgalí en adelante. Siguiendo el Eix del Llobregat llegan hasta Ger de Cerdanya. Entre medio, Manresa -bajo el puente de Sant Francesc-, Navarcles, Cabrianes, Berga, La Pobla de Lillet, La Nou de Berguedà, Gósol... También Sant Joan de Vilatorrada, Súria y Cardona, y en poblaciones del Alt Urgell como Oliana y Bassella. El otro gran foco de baldosas está en las comarcas de Tarragona. Se han encontrado en poblaciones como Constantí, Cambrils, L’Hospitalet de l’Infant o Mora la Nova.

Artesanales

En Manresa hay en el puente de Sant Francesc, pero también en puentes y viaductos de la carretera C-16, y en carreteras como la que une Guardiola de Berguedà, Saldes y Gòsol, o Guardiola de Berguedà y la Pobla de Lillet. También en la que va de Gironella a Prats de Lluçanès, y en la de Manresa a la población de Sant Salvador de Guardiola.

Son baldosas que parecen hechas y también pintadas artesanalmente. Todas son diferentes, pero los motivos siempre son los mismos. Penes, testículos, vaginas y pechos. El estilo también es muy parecido en todas ellas. En algunas ocasiones van acompañadas de frases escritas también sobre las baldosas y con una caligrafía característica. Se trata de expresiones también con un punto erótico.

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