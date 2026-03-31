Óbito
Muere la periodista Carolina Sellés
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha lanzado esta mañana un mensaje de condolencia en las redes sociales
La comunicadora alicantina Carolina Sellés ha fallecido a los 51 años a consecuencia de un cáncer de mama metastásico. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha lanzado esta mañana un mensaje de condolencia en las redes sociales:
"Mi más sentido pésame por el fallecimiento de Carolina Sellés. No nos podemos olvidar de Laia Rico, a quien perdimos el pasado mes de enero. Dos mujeres valientes que lucharon con enorme dignidad frente al cáncer. Dos grandes profesionales del periodismo y, sobre todo, grandes personas. La Comunitat Valenciana las recordará siempre. Todo mi apoyo y cariño a sus familias y seres queridos".
Forjada en la televisión, medio que fue su casa durante 20 años (Canal 9, La Sexta, A3 y ÀPunt Media), posteriormente se movió entre el online y el offline. Trabajó el storytelling, técnica que aplicó a su labor de presentadora de eventos y narración de acontecimientos en streaming para redes sociales. Como formadora, impartió talleres de oratoria, de telegenia, de generación de contenido vídeo con móvil y estrategias en YouTube.
Comunicadora y presentadora por encima de todo, estudió periodismo en la UAB y fue Máster Ejecutivo en Management y Dirección de Redes Sociales en la Empresa. La reinvención la llevó a convertirse en comunicadora digital multidisciplinar.
Descanse en paz.
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