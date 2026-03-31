Lloret de Mar llega a un acuerdo para reabrir el camino de ronda ocupado por la mansión del expresidente de Kazajistán

El Ayuntamiento de Lloret ha llegado a un acuerdo con la propiedad de la finca de Can Juncadella que ocupa parte del camino de ronda. La sociedad vinculada al expresidente de Kazajistán asumiría la totalidad del coste de los trámites y la ejecución de un nuevo trazado alternativo que permitiera recorrer el litoral. El convenio espera aprobar en un próximo pleno municipal.

El camino de ronda son unos dos kilómetros entre las playas de Cala Morisca y Canyelles. Aquí se ubica una vivienda que está a nombre de la sociedad Flinder Data vinculada al expresidente de Kazajistán Nursultan Nazarbayev de 1991 a 2019.

Desde hace 15 años la finca bloquea el paso por el camino de ronda. En 2009 los propietarios firmaron un convenio para cerrar el camino y realizar una serie de mejoras, pero nunca se ejecutaron. El convenio que ahora se anuncia supondría terminar años de litigios y protestas de entidades. En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón al Ayuntamiento concluyendo que el camino es público.

El Ayuntamiento, junto con la Generalitat y la propiedad, han estado en negociaciones. También se han realizado visitas al terreno y se ha estudiado técnicamente el nuevo trazado.

El pleno debe aprobar el convenio que definiría el trazado y se ejecutaría el camino de ronda a su paso por la finca. Flinder Data, según informó el Ayuntamiento, asumiría el coste íntegro tanto de la redacción del planeamiento como la ejecución de las obras del nuevo trazado.

Según el gobierno, el recorrido se ha concebido para recuperar la esencia del camino de ronda, "con un trazado que discurre con la máxima cercanía al mar y permitirá su disfrute público". Según remarcan, pone énfasis en la preservación medioambiental y en la integración paisajística, garantizando que la actuación sea compatible con la protección del entorno.

El Ayuntamiento tramitará el planeamiento urbanístico y la propiedad redactará la documentación y ejecutará las obras bajo supervisión municipal. Una vez terminadas, el camino pasaría a ser de uso público y su gestión y mantenimiento correría a cargo del consistorio. Antes de la aprobación del convenio por parte del Pleno, será necesario seguir el procedimiento previsto en la normativa urbanística, que implica someter a información pública el borrador del convenio por el plazo de un mes.

El alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas Martínez, pone de manifiesto que será el plenario donde se decidirá si se aprueba el convenio.

Protestas e intimidaciones

Desde hace años varios colectivos y entidades reclaman la reapertura de este camino de ronda. Desde 2009 está cerrado y, además, se estableció vigilancia. Durante la mayor parte del año en la finca se encuentra el personal que se encarga del mantenimiento, mientras es sobre todo en agosto cuando se suele ver ocupada.

SOS Costa Brava ha realizado protestas y llevó a cabo una acción ante la actitud de los propietarios. Una vez llegaba hasta la finca se encontraban carteles advirtiendo de la prohibición de paso, cámaras de vigilancia e incluso se recibían las advertencias de guardas de seguridad que iban armados y con perros.

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La situación se relajó posteriormente, aunque sigue cerrado y se mantienen los carteles, explicaba SOS Costa Brava en Diari de Girona el pasado verano. «Han mantenido los carteles, pero puedes penetrar y te esperan dónde acaba el primer tramo del camino que acaba con una valla al final», explicaba el presidente de la Federació, Jordi Palaudelmàs.