Un juzgado de Lleida perdona casi 100.000 euros de deuda a una mujer por los préstamos que su expareja dejó de pagar

El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha perdonado una deuda de 98.233,91 euros a una vecina de la localidad cuya insolvencia se originó al tener que afrontar en exclusiva el pago de una hipoteca y préstamos que había solicitado junto a su expareja, quien no asumió sus obligaciones. La decisión llega después de que reclamase poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. La insolvencia de la mujer se fue gestando durante años por la combinación de circunstancias personales, familiares, económicas y laborales llevaron a la mujer un sobreendeudamiento estructural contra el que no pudo luchar pese a su esfuerzo constante.

La demandante se separó hace 15 años y entonces asumió en solitario la crianza de su hija y las obligaciones financieras que ambos habían contraído para adquirir su vivienda y realizar reformas. Sin embargo, en ese momento comenzaron problemas. “Él dejó de pagar y no trabajaba. Como yo tenía nómina, empezaron a embargarme a mí”, explica la mujer, representada por Bergadà Abogados.

En este sentido, la falta de una red de apoyo obligó a la demandante a compatibilizar empleos temporales y precarios con la crianza en solitario de su hija, lo que le impedía consolidar ingresos estables. Pese a esto, asegura que “siempre intentaba pagar lo que podía, pero las deudas no se acaban nunca, ya que cuando había un retraso se producían recargos y, además, los intereses iban subiendo”.

La abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, detalla que “estaba en una situación muy difícil a nivel personal y laboral, marcada por la temporalidad y la precariedad. Pero luchó siempre por salir adelante y pagar unas deudas que no derivaban de una gestión imprudente suya, sino de obligaciones conjuntas que, tras la ruptura, recayeron únicamente sobre ella”.

La mujer tenía la nómina embargada por lo que tuvo que pedir ayuda a sus familiares para cuidar a su hija. La situación se agravó cuando, en noviembre de 2021, sufrió un accidente laboral que le provocó lesiones graves en ambas rodillas, obligándola a pasar por quirófano en febrero de 2023 y a someterse a una larga rehabilitación. Las dolencias le causaron bajas prolongadas y redujeron aún más su capacidad de recuperación económica, “aunque los dolores todavía continúan presentes”, expresa la mujer. Incluso, tuvo que afrontar una reclamación del SEPE por un ingreso indebido, que pudo atender gracias al apoyo de su actual pareja.

Acoso telefónico

A esta situación, se sumó el acoso telefónico constante de las empresas de recobro de deudas y entidades bancarias: “Las llamadas fueron una pesadilla. Les preguntaba por qué no llamaban a mi expareja y me decían que no contestaba o que decía que no iba a pagar, así que yo me tenía que hacer cargo de las deudas. Mi intención siempre fue pagar, pero llegó un punto que fue imposible”. Marta Bergadà recuerda que “el acoso busca presionar al deudor para que pague, sin considerar su situación financiera o bienestar emocional. Sin embargo, es crucial que los consumidores sepan que tienen derechos que protegen su privacidad y dignidad”.

La mujer alcanzó un punto límite hasta que, a mediados de 2025, su pareja le insistió en buscar ayuda, “porque no podía seguir esa situación de embargos y sin poder salir adelante. Estaba agobiada y saturada, por lo que mi cabeza no me permitía pensar más allá, así que él se puso a buscar información sobre la Ley de la Segunda Oportunidad y contactó con Bergadà Abogados”, comenta la mujer. Tras estudiar la documentación aportada, el equipo de la boutique legal concluyó que la mujer era claramente una deudora de buena fe que arrastraba una carga imposible de afrontar desde hacía años, “así que nos pusimos de inmediato a trabajar en su caso”, apunta Marta Bergadà

Hace unas semanas, el Juzgado Mercantil número 1 de Lleida perdonaba a la mujer una deuda que ascendía a 98.233,91 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. La mujer remarca que la decisión judicial "me dio la vida y volví a respirar" y añade que sus representantes legales "me han devuelto la vida y la ilusión". "Ahora voy a poder pagar los gastos cotidianos con total tranquilidad y tener una vida normal. Antes no podía dormir por los nervios y ahora ya puedo, por lo que Bergadà Abogados es totalmente recomendable. Comienzo una etapa de más tranquilidad”, concluye.

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Marta Bergadà ha recordado que "numerosos deudores están inmersos en un endeudamiento inasumible y, pese a ello, siguen intentando hacer esfuerzos para afrontar las cuotas, demostrando en todo momento su buena fe". Por eso remarca la importancia de la Ley de la Segunda Oportunidad.