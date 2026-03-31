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Italia investiga a Sephora y Benefit Cosmetics por sus estrategias de marketing hacia menores

Archivo - Sephora abre en la 'milla de oro' de Madrid

Archivo - Sephora abre en la 'milla de oro' de Madrid / SEPHORA - Archivo

EP

MADRID
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La Autoridad Italiana de la Competencia (AGCM) ha abierto una investigación contra Sephora Italia, y otra contra Benefit Cosmetics LLC, Sephora Italia y LVMH Profumi e Cosmetici Italia respecto de las posibles prácticas comerciales desleales relacionadas con el uso prematuro de cosméticos por parte de niños y adolescentes, incluyendo su promoción mediante estrategias de marketing encubiertas que involucran a jóvenes 'microinfluencers'.

En este sentido, la AGCM ha indicado que funcionarios de la Autoridad, con la asistencia de la Unidad Especial Antimonopolio de la Policía Financiera italiana (Guardia di Finanza), realizaron inspecciones este jueves en las instalaciones de Sephora Italia, LVMH Profumi e Cosmetici Italia y LVMH Italia.

"Es posible que las empresas no hayan dejado claro que los cosméticos que venden Sephora y Benefit Cosmetics no están destinados a niños y adolescentes, sino que, por el contrario, hayan fomentado su compra mediante estrategias de marketing encubiertas que involucran a jóvenes microinfluencers", señala la AGCM en un comunicado.

Las investigaciones se centran en las posibles prácticas comerciales desleales relacionadas con el uso prematuro de cosméticos para adultos por parte de niños y adolescentes al incentivar la compra compulsiva de mascarillas faciales, sérums y cremas antiedad.

Las pesquisas se iniciaron ante la preocupación de que información importante -como advertencias y precauciones sobre cosméticos no destinados a menores ni probados en ellos- pudiera haberse omitido o presentado de forma engañosa.

"Las empresas también parecen haber adoptado una estrategia de marketing particularmente insidiosa", involucrando a microinfluencers muy jóvenes que fomentan la compra compulsiva de cosméticos entre los menores, un grupo especialmente vulnerable.

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Estas prácticas están vinculadas al problema más amplio de la "cosmeticorexia", una obsesión por el cuidado de la piel en menores de edad, señala la Autoridad italiana, que advierte de que el uso frecuente y combinado de una amplia gama de cosméticos por parte de menores, sin la debida información, puede ser perjudicial para su salud.

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