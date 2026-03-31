Investigan si un pirómano está detrás del incendio que calcinó más de 400 hectáreas a los pies de Sierra de Espuña

La Guardia Civil investiga si el incendio forestal en el Llano de las Cabras, a los pies de Sierra Espuña, fue producto de la mano del hombre, indican fuentes cercanas al caso. El Instituto Armado, no obstante, indaga en si fue intencionado o fruto de una negligencia.

El fuego, avivado por las enormes rachas de viento que se produjeron durante la jornada del Domingo de Ramos, devoró más de 430 hectáreas, se dio por controlado este Lunes Santo por la mañana, informó 112 Región de Murcia.

Que el incendio (localizado entre los términos municipales de Totana y Aledo) fue provocado por la acción humana es la hipótesis más plausible, en un dia en el que el viento fue protagonista, pero no hubo ninguna tormenta eléctrica. Lo sucedido no fue fruto de la caída de un rayo, algo que sí ha pasado en anteriores ocasiones.

Cabe reseñar que el pavoroso incendio, que movilizó a más de un centenar de efectivos, obligó a evacuar a decenas de niños que se encontraban de excursión en la zona. Afortunadamente, todos están en perfecto estado. Durante la noche, profesionales de la Unidad Militar de Emergencia (UME) revisaron los 17 kilómetros del perímetro con dron, sin detectar frentes activos ni puntos calientes. Se produjeron dos reproducciones dentro de la zona quemada, rápidamente controladas por brigadas forestales.

Las labores de consolidación seguían este lunes por la mañana en marcha con las brigadas forestales, una Brigada de Intervención Rápida (con una treintena de personas), medios aéreos y los citados profesionales de la UME, para certificar que todo siguiese bajo control. Se trata de enfriar el terreno en los puntos más calientes que fueron asolados por las llamas.

"Tras el trabajo de los efectivos durante toda la noche, a las nueve de la mañana se realiza el relevo de los equipos. Se incorporan 5 brigadas forestales, más los 40 efectivos de la UME y dos helicópteros", indicó el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que dio a todos las gracias por el esfuerzo en atajar el avance del fuego. Al poco, los soldados se retiraron, al haber concluido su labor.

Cabe recordar que la piromanía (‘pyrós’ es ‘fuego’ en griego y ‘manía’ quiere decir ‘locura’) es la tendencia patológica a la provocación de incendios. Al tratarse de un desorden mental, los policías y especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) son conscientes de que los que lo padecen actúan más de una vez. En muchas ocasiones, se les pilla con las manos en la masa.

Noticias relacionadas

Cuando se dé por extinguido del todo, previsiblemente la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida) de la Comunidad Autónoma investigará, junto a la Guardia Civil, las causas del incendio en uno de los pulmones verdes de la Región.