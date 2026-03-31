El instituto conocía al menos un caso previo de amenazas del agresor mortal de Aarón a otro joven

El autor de la agresión mortal a Aarón y su novia eran conocidos en el instituto de Gerena antes de que se produjeran los hechos en los que perdió la vida el menor de 17 años, que recibió una puñalada a la salida de las clases. El propio director del centro reconoció en sede policial, según denuncia la familia de Aarón, que otro chico con el mismo nombre "estaba siendo amenazado por Javier", mayor de edad, fuera del instituto. Le dieron indicaciones para que lo denunciara ante la Guardia Civil.

La titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, desestimó el pasado 10 de marzo la acción civil solicitada por la madre del fallecido contra el centro escolar y sus dirigentes, al entender que "son ajenos" a lo ocurrido. La familia insiste, sin embargo, en que "existía un claro caso de acoso" previo por parte de la novia menor del agresor de Aaron, pero no se abrieron los protocolos, por lo que recurrió la decisión.

La defensa de la familia destaca en su argumentación las palabras del director del centro en sede policial. Allí afirmó que sí conocía a la novia del autor de la puñalada a Aarón. Relató que ella "ha tenido varios problemas de comportamiento de acoso de otros chicos del centro", algo por lo que la familia de la joven incluso llegó a informar de esta situación al instituto, que investigó lo ocurrido.

Según reconoció el director, tras las elaboración de actas de entrevistas, "la situación era contraria". Es decir, la joven no era amenazada sino que "amenazaba a sus compañeros del centro a través de redes sociales, utilizando para ello a su novio, con el que mantenía una relación desde hacía dos años". La joven "no llega nunca a reconocer que ella era la instigadora de amenazas por su parte o por parte de su novio".

La agresión a otro joven

El recurso de la familia pone de relieve igualmente que esta última declaración se contradice con la exploración de la menor realizada en el caso que investiga la Fiscalía de Menores. El escrito apunta que la menor de edad matriculada en el instituto de Gerena tuvo problemas con otro compañero: le pegó una patada en sus partes íntimas "en respuesta a una agresión previa y se lo dijo a su novio". El joven ya había sido amenzado por el novio de esta chica y hablaron con ella sobre estos incidentes, "pero la perdonaron".

Noticias relacionadas

La defensa de la familia de Aarón concluye que "sí existía previamente al 8 de enero al menos un caso de acoso escolar, sí existían amenazas previas tanto de la joven como de su novio". Insiste el escrito en que si los hechos eran conocidos, debe constar en actas de entrevistas realizadas en el centro escolar, "pero no se indica ni consta que se iniciara ningún protocolo de acoso o qué medidas de seguraridad se adoptaron" en caso de que así se hiciera.