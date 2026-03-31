La huelga en Educación vacía colegios y toma el centro de València

La tercera huelga educativa en dos años, tras 12 años de silencio, ha arrancado dando señales de rotundo éxito: calles llenas y colegios vacíos en varias comarcas de la Comunitat Valenciana. El objetivo de los convocantes agrupados en la plataforma reivindicativa -formada por los sindicatos SETPV, CCOO, UGT y CSIF- parece cumplido. Aún no ha comenzado la manifestación en el centro de València, prevista para mediodía y el efecto del paro es notorio. Los manifestantes reclaman mejoras en sus condiciones laborales y cuenta, como demuestra el efecto llamada y el éxito de la convocatoria, con el apoyo de muchas familias y estudiantes.

Manifestación en València por la huelga de profesores en la enseñanza pública del pasado diciembre / Francisco Calabuig / LEV

Reivindicaciones: mejoras salariales o bajada de ratios

Es la tercera huelga sectorial educativa en dos cursos, después de 12 años sin movilizaciones. Entre otras cosas, se convoca para reclamar la bajada de las ratios, por unas infraestructuras “seguras y dignas”, por la reducción de la burocracia, por la recuperación del poder adquisitivo perdido desde los primeros recortes salariales de 2010, por la mejora de las plantillas docentes y por el impulso del valenciano en el ámbito educativo.

En materia de salarios, los sindicatos que convocan la huelga reclaman subidas porque, lamentan, están entre los peores pagados de España. De hecho, según un informe del CSIF, de las 17 comunidades autónomas, los docentes valencianos están entre los puestos 12 y 14 en salarios. Su diferencia salarial con los mejores pagados, los docentes vascos, puede llegar a los 500 euros.

Agenda de la huelga: concentraciones y manifestaciones

Se esperan protestas multitudinarias como las de mayo de 2024. Los sindicatos han convocado concentraciones en las capitales de comarca y en Alicante, València y Castelló, donde también tendrán lugar manifestaciones durante la mañana. La jornada comenzará con piquetes informativos a las 8 de la mañana en los IES, las EOI, enseñanzas artísticas y, en general, todas las etapas educativas excepto los centros de infantil y primaria y educación especial. En los CEIPS y Educación Especial serán a las 8.45 horas.

En las tres capitales de provincia se han convocado también concentraciones. Serán todas ellas a las 10 de la mañana: en València, ante la Conselleria de Educación y en Alicante y Castelló ante las direcciones territoriales de Educación de ambas ciudades. Además, se han convocado concentraciones más allá de las capitales: siete en Alicante, cinco en Valencia y otras cinco en Castellón.

Dos horas más tarde, a mediodía, saldrán de sus respectivos puntos de encuentro las manifestaciones de las tres capitales. En Alicante, lo harán desde las escaleras del IES Jorge Juan; en València, desde la plaza de San Agustín, y en Castelló desde la plaza de las Aulas.

Vaciar las aulas: el apoyo de familias y estudiantes

Desde el STEPV, sindicato mayoritario en la enseñanza, Marc Candela asegura que han detectado un “crecimiento exponencial” del apoyo a las reivindicaciones de los docentes. Destaca que haya convocadas concentraciones casi en cada capital de comarca. “En la huelga de diciembre pusimos cuatro autobuses para acudir a las manifestaciones en las capitales de provincia, hoy llevamos 14”, explica.

Además, a diferencia de la convocatoria anterior, el Sindicat d’Estudiants también está entre los convocantes de la movilización y la jornada de huelga para el alumnado. “Después de la dimisión de Mazón y el relevo de Rovira, la nueva consellera continúa la misma línea de cargarse la educación pública a favor de la concertada y la privada”, indican en una publicación en redes sociales.

También lo hace la Confederación de AMPAS Gonzalo Anaya, lo que parece indicar que el objetivo de vaciar las aulas para llenar las calles está más cerca de cumplirse. “Desde el inicio de curso hemos sufrido precariedad, improvisación, infrafinanciación, recortes y una absoluta carencia de respeto hacia la comunidad educativa”, indican en el manifiesto de FAMPA València, la federación de AMPAS provincial. “Las familias también se han visto afectadas por las negligentes actuaciones de esta Conselleria de Educación”, prosigue el comunicado. A las familias asociadas, les han hecho llegar una infografía y el manifiesto para animarlas a no llevar a sus hijos a la escuela.

Una negociación en ‘stand-by’

La huelga sigue en pie para este martes aunque estas últimas semanas se ha dado una especie de tímido intento de diálogo entre la parte laboral y la Conselleria. No es una negociación en sentido estricto, al menos no todavía: el departamento de Ortí aceptó sentarse con los docentes el pasado jueves, pero lo hizo para volver a convocarlos a una nueva reunión el jueves 16. Antes del primer encuentro, Conselleria elaboró un decálogo con sus “bases” para la negociación, entre ellas, descontar de cualquier subida salarial que se pactar el incremento que dicta el Estado, algo que para los docentes es inaceptable. Reclamaron un calendario y concreciones y, asegura Marc Candela, de momento solo han conseguido la promesa de que esta semana se planteará esa hoja de ruta temporal para la negociación, pero no qué se negociará.

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Otra lectura diferente del encuentro hicieron desde la Conselleria. Destacan que la reunión “marca el inicio de un proceso de negociación”. Arrancan, aseguraron, con “voluntad de acuerdo”, pero también “desde la necesidad de dar respuesta a los retos actuales del sistema educativo valenciano”. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, insistió en la necesidad “de abordar la negociación desde una posición de cesión por ambas partes”.